В Омске резко изменится погода: пойдет снег

Согласно данным «Гисметео», если утром в городе будет до +13 градусов, то уже после обеда столбик термометра начнет падать. Согласно данным метеорологов, температура начнет понижаться и к вечеру ожидается всего +5.
В четверг, 10 октября, в городе начнутся дожди, в том числе со снегом. Первые снежинке, по данным синоптиков, полетят в ночь с четверга на пятницу. Похолодание продлится до конца недели, а потом температура будет в районе плюс пяти градусов еще семь дней.
Напомним, что на Средний Урал тоже обрушится дождь и мокрый снег.