В Омске резко изменится погода: пойдет снег

В четверг, 10 октября, в городе начнутся дожди, в том числе со снегом. Первые снежинке, по данным синоптиков, полетят в ночь с четверга на пятницу. Похолодание продлится до конца недели, а потом температура будет в районе плюс пяти градусов еще семь дней.