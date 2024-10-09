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В Омске резко изменится погода: пойдет снег

ОМСК, 9 октября, ФедералПресс. Теплая погода в Омске продержится еще недолго. После обеда, 9 октября, по сообщению синоптиков, столбики термометров упадут на 10 градусов.

Сейчас в Ричмонде: +12° 0 м/с 88% 758 мм рт. ст. +15°
Источник: Агентство «Москва»

Согласно данным «Гисметео», если утром в городе будет до +13 градусов, то уже после обеда столбик термометра начнет падать. Согласно данным метеорологов, температура начнет понижаться и к вечеру ожидается всего +5.

В четверг, 10 октября, в городе начнутся дожди, в том числе со снегом. Первые снежинке, по данным синоптиков, полетят в ночь с четверга на пятницу. Похолодание продлится до конца недели, а потом температура будет в районе плюс пяти градусов еще семь дней.

Напомним, что на Средний Урал тоже обрушится дождь и мокрый снег.