Почему за демографию сильнее всего переживают мужчины

Странное дело, но призывы больше рожать все чаще звучат из уст тех, кто сам родить вообще не в состоянии. От мужчин. Нет, на первый взгляд, все объясняется просто: языком молоть не дрова колоть, так чего бы и не поупражняться в риторике, чего бы душу-то не отвести. Но ведь все равно возникает вопрос: почему так много желающих почесать больное именно об демографию. Мало, что ли, других проблем? К тому же страстная борьба за рождаемость исключительно на словах ведь только выглядит безопасной, а так-то могут и припахать. А с инициатора и спрос больше. В этом смысле мужские громкие выступления на репродуктивные темы представляются и правда весьма любопытными.