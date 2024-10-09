Работникам сферы развлечений и медиа трудно найти работу в Иркутской области

В Иркутской области определили специалистов, которым легче всего найти подходящую работу, а каким тяжелее всех. Результаты представлены за третий квартал. Об этом КП-Иркутск сообщили эксперты hh.ru.
В число тех, кто испытывает сложности с трудоустройством, оказались представители сфер развлечения и медиа (82% проголосовавших). 77% людей ответили, что нужно приложить много усилий, чтобы стать топ-менеджерами и ИТ-специалистами. Ну и тройку замкнули маркетологи и юристы, за них проголосовало 74% жителей Приангарья. Кстати, по сравнению со вторым кварталом, люди испытывают сложности в поиске работы на 1% больше.
— Выше всех свои шансы на трудоустройство по профессии оценивают работники из ресторанно-гостиничного направления и сферы строительства (по 34%), а также производственники и менеджеры по продажам (по 33%), — рассказывают эксперты hh.ru.
В итоге 65% опрошенных считают, что в регионе трудно найти работу по специальности. Еще 20% не испытывают трудности с поиском, а оставшиеся 15% не ответили на поставленный вопрос.
Ранне КП-Иркутск сообщала, что в Братском районе сбили 9-летнего мальчика. Сейчас он находится под наблюдением врачей.