Работникам сферы развлечений и медиа трудно найти работу в Иркутской области

В число тех, кто испытывает сложности с трудоустройством, оказались представители сфер развлечения и медиа (82% проголосовавших). 77% людей ответили, что нужно приложить много усилий, чтобы стать топ-менеджерами и ИТ-специалистами. Ну и тройку замкнули маркетологи и юристы, за них проголосовало 74% жителей Приангарья. Кстати, по сравнению со вторым кварталом, люди испытывают сложности в поиске работы на 1% больше.