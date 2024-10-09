Узбекистанцы «оборвали телефоны» приёмной министра энергетики из-за установки солнечных панелей

Это заявление вызвало бурю обращений — Минэнерго начало фиксировать огромное количество звонков от предпринимателей и граждан, столкнувшихся с аналогичными ситуациями. Телефоны приёмной оказались буквально «перегружены» запросами, что подтверждает актуальность проблемы. Только за два дня в приёмную поступило более тысячи звонков, многие из которых касались вопросов солнечных панелей, угроз отключения электроэнергии, а также общего состояния электрических сетей в различных регионах страны.
Как сообщают представители Министерства энергетики, с 7 по 8 октября на приёмную министра поступило более 1200 звонков, однако многие из них не удалось принять из-за перегруженности линии. Всего было принято 131 звонок. На каждый из них уходило в среднем от 3 до 6 минут. В это время на линию поступало от 4 до 8 звонков одновременно, но, так как на телефон отвечал только один человек, принять все вызовы не представлялось возможным.
В связи с этим ведомство с 9 октября увеличило количество телефонных номеров для обращений, чтобы обработать все запросы и помочь гражданам, столкнувшимся с подобными проблемами. Теперь в министерство можно обратиться по телефонам +99871−231−14−41, +99871−231−16−61 (внутренние 7046, 7037 и 7057).
Большая часть принятых обращений (54) касалась вопросов о преимуществах солнечных панелей, льготах, предоставляемых государством на их установку, а также о том, где можно приобрести солнечные панели по низким ценам. Также 31 гражданин сообщил, что его принуждали установить оборудование, угрожая отключением от электросети, несмотря на наличие альтернативных источников энергии. При этом, по словам министра Мирзамахмудова, никаких принудительных мер в отношении установки солнечных панелей быть не должно, и это вопрос добровольного выбора каждого предпринимателя или домохозяйства.
Ещё 28 человек сообщали о необходимости замены старых электрических опор и воздушных линий электропередачи в своих махаллях, а остальные звонившие обращались по другим вопросам.
Министерство энергетики уже начало принимать меры по восстановлению электроснабжения в тех районах, где предприниматели незаконно были отключены из-за отказа от установки солнечных панелей. Это Бектемирский, Юнусабадский, Сергелийский и Яшнабадский районы Ташкента, а также Сырдарьинская, Ташкентская, Сурхандарьинская и Ферганская области.