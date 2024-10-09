Узбекистанцы «оборвали телефоны» приёмной министра энергетики из-за установки солнечных панелей

Как сообщают представители Министерства энергетики, с 7 по 8 октября на приёмную министра поступило более 1200 звонков, однако многие из них не удалось принять из-за перегруженности линии. Всего было принято 131 звонок. На каждый из них уходило в среднем от 3 до 6 минут. В это время на линию поступало от 4 до 8 звонков одновременно, но, так как на телефон отвечал только один человек, принять все вызовы не представлялось возможным.