День освобождения от немецко-фашистских захватчиков отмечается на Кубани

Губернатор Вениамин Кондратьев поздравил жителей региона с Днем освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков. Войска Северо-Кавказского фронта вместе с Черноморским флотом и Азовской флотилией выбили врага с кубанской земли 81 год назад.
«Наша святая обязанность сохранить память о страшных годах Великой Отечественной войны и не предать забвению подвиги русских воинов-освободителей», — написал глава региона в своем телеграм-канале.
Кондратьев отметил, что Краснодарский край находился в оккупации 439 дней. Это время стало самым сложным периодом в истории региона. От рук захватчиков погибли 52 тысячи мирных жителей, а также девять тысяч военнопленных. Фашисты также разрушили города и станицы Кубани.
«Мы навсегда в неоплатном долгу перед Поколением Победителей за то, что они отстояли нашу Родину, отвоевали для нас право жить на родной земле, в мире и согласии растить детей и быть счастливыми», — сказал Вениамин Кондратьев.
Мэр Евгений Наумов также отметил, что Краснодар помнит своих героев.
«9 октября 1943 года на Таманском полуострове завершилась одна из самых героических битв Великой Отечественной войны — битва за Кавказ. Спустя десятилетия этот день остается символом стойкости и мужества, силы и отваги нашего народа», — написал он в телеграм-канале.