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В Петербурге выбирают место под строительство нового зоопарка

Задачу поставил губернатор Александр Беглов на заседании городского правительства.

Источник: Ленинградский зоопарк

В Петербурге власти озаботились поиском места под строительство филиала Ленинградского зоопарка. Задачу поставил губернатор Александр Беглов на заседании городского правительства.

Ответственным за разработку проекта назначен вице-губернатор города Николай Линченко. Он сказал, что на примете есть локация, перспективная с точки зрения транспортной обеспеченности.

Также по его словам, проектирование может начаться уже в 2025 году.

«Если будет ваша поддержка, можем, наверное, на следующий год и строчку по проектированию посмотреть», — цитирует «Петербургский дневник» слова Николая Линченко.

Депутат Законодательного собрания Валерий Гарнец назвал существующий зоопарк самым лучшим в мире, но при этом отметил необходимость строительства нового.

«Он находится в центре города, в ста метрах от того места, где стреляют из пушки Петропавловской крепости, — это отражается на зверях».

считает Гарнец
флора и фауна