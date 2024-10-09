В Петербурге выбирают место под строительство нового зоопарка

В Петербурге власти озаботились поиском места под строительство филиала Ленинградского зоопарка. Задачу поставил губернатор Александр Беглов на заседании городского правительства.
Ответственным за разработку проекта назначен вице-губернатор города Николай Линченко. Он сказал, что на примете есть локация, перспективная с точки зрения транспортной обеспеченности.
Также по его словам, проектирование может начаться уже в 2025 году.
«Если будет ваша поддержка, можем, наверное, на следующий год и строчку по проектированию посмотреть», — цитирует «Петербургский дневник» слова Николая Линченко.
Депутат Законодательного собрания Валерий Гарнец назвал существующий зоопарк самым лучшим в мире, но при этом отметил необходимость строительства нового.
«Он находится в центре города, в ста метрах от того места, где стреляют из пушки Петропавловской крепости, — это отражается на зверях».