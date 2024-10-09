В Башкирии владельцев обязуют чипировать своих собак, пока за счет республики.

Ежегодно региональный бюджет выделяет около 79 млн рублей на решение проблемы с безнадзорными животными. Эти деньги в виде субвенций поступают в муниципалитеты, где по итогам торгов определяются подрядные организации по отлову бродячих псов и кошек. Их обязуют заниматься также вакцинацией и стерилизацией. И зоозащитники, и чиновники, и депутаты признают: такой подход не самый эффективный, поскольку животные возвращаются на улицу. Засомневались в эффективности использования бюджетных средств и специалисты Счетной палаты республики. К примеру, проверяющих смутил пункт о регистрации и учете собак с помощью биркования. Ведь заменить бирку с номером на ухе собаки на новую несложно, а значит, очень просто завысить показатели и подделать отчет о выполненной работе. К тому же единой базы по идентификации животных у служб отлова нет, каждый ведет учет на свой лад.