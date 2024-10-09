В Башкирии владельцев обязуют чипировать своих собак, пока за счет республики.

Обязательное чипирование всех домашних собак — первый шаг к решению проблемы с безнадзорными животными. Так считают депутаты Госсобрания Башкирии и специалисты республиканского госкомитета по ветеринарии. Они разработали законопроект, которым обязуют владельцев провести процедуру вживления электронного чипа своим питомцам. В будущем планируется штрафовать нерадивых хозяев за несоблюдение этого требования.
Стимулировать собачников должно и то, что чипирование будет проводиться за счет бюджета региона. То есть услуга бесплатная, по крайней мере ближайшие два года.
— Безнадзорные животные оказываются на улице прежде всего из-за человеческой безответственности. С ней и надо бороться. Мы неоднократно вносили на рассмотрение Государственной думы законопроект об обязательной регистрации и учете домашних животных, но он так и не был принят. С внесением изменений в федеральное законодательство мы получили полномочия решать вопрос самостоятельно. Теперь у нас есть возможность реализовать эту инициативу в масштабах республики. Тем более что аналогичные законопроекты приняты в Московской и Ленинградской областях. В дальнейшем будем работать над внесением изменений в Кодекс об административных правонарушениях — введем штрафы для нерадивых хозяев, — говорит депутат Госсобрания РБ Руфина Шагапова.
Финансовый вопрос
Ежегодно региональный бюджет выделяет около 79 млн рублей на решение проблемы с безнадзорными животными. Эти деньги в виде субвенций поступают в муниципалитеты, где по итогам торгов определяются подрядные организации по отлову бродячих псов и кошек. Их обязуют заниматься также вакцинацией и стерилизацией. И зоозащитники, и чиновники, и депутаты признают: такой подход не самый эффективный, поскольку животные возвращаются на улицу. Засомневались в эффективности использования бюджетных средств и специалисты Счетной палаты республики. К примеру, проверяющих смутил пункт о регистрации и учете собак с помощью биркования. Ведь заменить бирку с номером на ухе собаки на новую несложно, а значит, очень просто завысить показатели и подделать отчет о выполненной работе. К тому же единой базы по идентификации животных у служб отлова нет, каждый ведет учет на свой лад.
Другое дело, если у домашнего животного есть электронный микрочип, который так легко не заменить. Как уточнили в госкомитете РБ по ветеринарии, микрочип с индивидуальным идентификационным номером размером с зернышко. Можно сказать, что это электронный паспорт питомца, который невозможно потерять. Его вживляют под кожу в области холки. Процедура занимает буквально несколько секунд, проводится один раз и, по словам экспертов, не причиняет животному сильную боль, как, например, подкожная инъекция. Считывают данные с микрочипа с помощью специального сканера. По уникальному номеру специалисты могут идентифицировать животное.
Как отмечает Руфина Шагапова, заставить владельца за собственный счет чипировать собаку нереально. Стоимость данной услуги не каждому по карману — в среднем по Уфе она варьируется от 1200 до 1600 рублей. Поэтому и решено было направить на эти цели деньги из казны республики. В общей сложности из регионального бюджета на чипирование домашних собак планируется выделить в 2025 году около 30 млн рублей, а в 2026-м — 28 млн рублей.
— Выделив на решение проблемы бюджетные средства, в последующем сэкономим значительно больше. Пока же мы занимаемся бесконечным отловом и чипированием безнадзорных животных, армия которых постоянно пополняется, — подчеркнула депутат.
Кстати, на рынке цена одного электронного чипа — около 400 рублей. Чиновники отмечают, что за счет оптовых закупок стоимость снизится вдвое.
— При расчете затрат бюджета мы учли и расходы на выполнение работ по программированию и вживлению чипов, а также на приобретение считывающих сканеров. При этом исходили из количества поголовья животных, которое ежегодно прививаем от бешенства, — уточнила зампредседателя госкомитета РБ по ветеринарии Гузель Бронникова.
База для контроля
Как отметили авторы законопроекта, в республике уже создана информационная система, в которой будет храниться информация о животном и его владельце. Первый заместитель министра цифрового развития государственного управления РБ Денис Слепов сообщил, что программное обеспечение было разработано на средства гранта и уже апробировано в Уфе, Туймазах и Баймаке.
Планируется сделать систему государственной. Данные о чипировании домашних животных будут вводить ветеринары. Кроме того, в систему предполагают внедрить такие сервисы, как возможность определения места нахождения животного, подачи объявлений о пропаже, записи на прием к ветеринару и получения уведомлений о сроках вакцинации и другие. В ГИС также появится раздел учета безнадзорных животных, данные об их стерилизации и вакцинации. Денис Слепов заверил, что ко времени принятия законопроекта программа будет полностью готова к запуску.
Останется лишь обязать все компании, занимающиеся отловом безнадзорных животных, работать со специальными сканерами для считывания информации с электронного чипа. Это требование, скорее всего, будут вносить в техзадание для подрядчика.
Кто накажет
Как подчеркнул представитель прокуратуры Башкирии, чтобы новый законопроект об обязательном чипировании не остался фикцией, важно изначально проработать порядок реализации и ответственность за его неисполнение. Соответствующее постановление правительства республики уже разрабатывается. Что касается наказания за неисполнение, то пока инициаторы законопроекта склоняются к тому, чтобы дать владельцам собак срок до шести месяцев на то, чтобы они пошли к ветеринару и чипировали питомцев.
— Когда закон об обязательном чипировании собак заработает, мы планируем перейти на следующий этап и ввести штрафы хозяевам за то, что они не зарегистрировали своего питомца. Выявлять нарушение и наказывать будет административная комиссия. Также мы планируем ужесточить санкции за бесконтрольный выгул собак, ведь с внедрением обязательного чипирования найти и наказать их владельцев будет проще, — уточнили в Госсобрании РБ.
В тему
В апреле 2024 года парламент Башкирии значительно увеличил размеры штрафов за выгул собак без поводка и намордника в общественных местах. Ранее в Кодексе об административных правонарушениях РБ за это предусматривался штраф от 500 до 2000 рублей. Теперь же он составляет 2000 — 4000 рублей. Напомним, что исключением являются декоративные (комнатные) породы собак.
Мнение
Виктор Гурьев, полковник юстиции в отставке, депутат Госсобрания РБ:
— Наша задача сейчас — принять закон об обязательной регистрации и учете домашних животных, многие моменты будут определены подзаконными актами. Человек должен понимать, что он ответственный за тех, кого приручил. Несомненно, ответственность должна быть, но в пределах разумного. Многотысячные штрафы могут привести к обратному эффекту: люди, наоборот, будут избавляться от своих животных.
К примеру, у меня восемь кошек дома, еще семь кошек, семь собак и 10 лошадей на конюшне. У всех животных ветеринарные паспорта и сделаны все прививки. С территории конюшни они не уходят, но когда закон будет принят, сразу повезу собак на чипирование. Мало ли что может произойти, вдруг все-таки потеряются? А так будет шанс их вовремя обнаружить. Лишь бы службы отлова своевременно получили сканеры для считывания чипов.
Компетентно
Константин Толкачев, председатель Госсобрания — Курултая РБ:
-Мы уже давно пытаемся решить проблему бродячих собак, но до последнего времени у регионов не было достаточных полномочий. Сейчас готовимся принять республиканский закон об обязательной регистрации собак, который поможет в регулировании численности бездомных животных. Уверен, рост численности не сдержать, если не навести порядок в регистрации. Ведь идентификация животного предполагает ответственность владельца. Чипированную собаку так просто не выбросишь на улицу, а если животное потерялось, то его гораздо легче вернуть домой.