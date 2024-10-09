Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Таганроге пенсионер получил жилье после вмешательства прокуратуры

В Таганроге пенсионер на протяжении нескольких лет не мог получить положенное жилье.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге пенсионер получил жилье после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили в прокуратуре Ростовской области.

Согласно опубликованной информации, пожилой мужчина был поставлен на учет в 2019 году в качестве нуждающегося в жилье. Однако на протяжении нескольких лет пенсионеру квартиру так и не предоставили. Местные власти не спешили решать этот вопрос. Прокуратура провела проверку и направила в суд исковое заявление об обязании городской администрации предоставить квартиру.

— Решением суда исковые требования прокуратуры удовлетворены. В настоящее время пенсионеру предоставлена благоустроенная квартира, — говорится в сообщении ведомства.