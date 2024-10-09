В Таганроге пенсионер получил жилье после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили в прокуратуре Ростовской области.
Согласно опубликованной информации, пожилой мужчина был поставлен на учет в 2019 году в качестве нуждающегося в жилье. Однако на протяжении нескольких лет пенсионеру квартиру так и не предоставили. Местные власти не спешили решать этот вопрос. Прокуратура провела проверку и направила в суд исковое заявление об обязании городской администрации предоставить квартиру.
— Решением суда исковые требования прокуратуры удовлетворены. В настоящее время пенсионеру предоставлена благоустроенная квартира, — говорится в сообщении ведомства.