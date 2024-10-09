Подрядчик расторг контракт на реконструкцию перрона аэропорта Перми

В уведомлении о расторжении контракта говорится, что во время реконструкции обнаружено несоответствие почвы под перроном аэропорта характеристикам, указанным при расчетах технической документации. Чтобы провести реконструкцию, необходимо внести изменения в проектную документацию и исправить недочеты.