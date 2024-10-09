Подрядчик расторг контракт на реконструкцию перрона аэропорта Перми

Строительная компания АО «Стройтрансгаз» в одностороннем порядке расторгло госконтракт на реконструкцию международного аэропорта «Пермь». Соответствующий документ об этом опубликован на портале госзакупок.
В уведомлении о расторжении контракта говорится, что во время реконструкции обнаружено несоответствие почвы под перроном аэропорта характеристикам, указанным при расчетах технической документации. Чтобы провести реконструкцию, необходимо внести изменения в проектную документацию и исправить недочеты.
Согласно заявлению компании, ранее «Стройтрансгаз» неоднократно уведомлял об этом заказчика работ ФКУ «Ространсмодернизация», но проект так и не откорректировали. Без изменения проектных решений продолжение работ стало невозможным и бессмысленным, считают в компании-подрядчике.
Напомним, контракт между АО «Стройтрансгаз» и ФКУ «Ространсмодернизация» был заключен 21 сентября 2022 года. Полная стоимость контракта составляла 820,6 млн рублей. Компания должна была провести реконструкцию рулежной дорожки, путей руления, перрона, аванперрона, высокомачтовой опоры, водосточно-дренажной сети, а также установить светосигнальное оборудование и выполнить монтаж мачты освещения.