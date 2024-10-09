На железнодорожном вокзале Красноярска появились капсулы сна. Об этом сообщили в пресс-службе КрасЖД.
Капсулы стоят в зале «Комфорт» на втором этаже. Каждая из них рассчитана на одного человека, но также в ней может разместиться мать с ребёнком до 6 лет.
В капсулах пассажиры могут отдохнуть и дождаться своего поезда. Арендовать её можно в любое время суток, а стоимость одного часа составляет 160 рублей.
Отметим, что такие устройства ранее установили на вокзалах Москвы, Казани, Волгограда, Ярославля, Екатеринбурга, Новосибирска и Барнаула.