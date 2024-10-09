В Новосибирске вводят режим повышенной готовности из-за обрушения берега Ельцовки-1

В режим повышенной готовности переведут органы управления городского звена единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, который должен будет рассмотреть возможность предоставления помещений маневренного фонда жильцам 12-го дома.