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В Новосибирске вводят режим повышенной готовности из-за обрушения берега Ельцовки-1

Обрушение зафиксировано в Заельцовском районе на улице 2-й Сухарной Береговой.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

Власти Новосибирска готовятся ввести режим повышенной готовности из-за обрушения берега реки 1-я Ельцовка в Заельцовском районе. Проект соответствующего постановления за подписью мэра Максима Кудрявцева размещён на сайте городской администрации.

Согласно документу, особый режим будет введён в, так называемой, Нахаловке в районе дома № 12 по улице 2-й Сухарной Береговой в целях недопущения возникновения чрезвычайной ситуации.

В режим повышенной готовности переведут органы управления городского звена единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, который должен будет рассмотреть возможность предоставления помещений маневренного фонда жильцам 12-го дома.

Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя мэра Олега Клемешова.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что власти Новосибирска ввели режим ЧС из-за отсутствия отопления на Первомайке.

МЧС