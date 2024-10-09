Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске изменится маршрут автобуса № 23

Теперь он будет заезжать в 4-й микрорайон Солнечного.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске с 19 октября изменится маршрут автобуса № 23 — теперь он будет заезжать в 4-й микрорайон Солнечного. Об этом сообщает администрация города.

На маршруте добавятся четыре остановки: «Соколовская», «Школа № 156», «Ольховая», «Гриболевская». При этом остановку «Детская библиотека “Жар-птица”» исключат — вместо нее автобусы будут останавливаться на «Центр Эдельвейс».

Напомним, что 14 сентября автобусному маршруту № 50 добавили три новых остановки: «Улица Петрушина», «Микрорайон Солнечный», «4-й микрорайон». Однако нагрузка на него оказалась слишком высокой.