Улицу Радищева в Калининграде частично перекроют на четыре месяца. Движение ограничат для аварийно-восстановительных работ участка главного канализационного коллектора. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе городской администрации.
Ограничения будут действовать с 12 октября по 28 февраля.
Работы планируют проводить поэтапно:
на участке от дома № 99 на проспекте Победы до дома № 10 на улице Станочной;
на участке от дома № 81 на улице Радищева до дома № 10 на улице Станочной;
на участке от дома № 81 на улице Радищева до дома № 2 на улице Бровковича.
Остановки «Улица Радищева» и «Улица Вагоностроительная» временно перенесут. Двустороннее движение, в том числе для общественного транспорта, организуют по проспекту Победы.
«Ответственность за установку ограждения и дорожных знаков, включая схему объездов, согласно утверждённому проекту организации дорожного движения, а также за безопасность движения пешеходов и транспорта возложена на ГП КО “Водоканал”», — отметили в мэрии.