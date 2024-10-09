Прощай, удаленка, офисы ждут: почему москвичи отказываются от дистанционной работы

— Удаленка будет частичной и зависеть от эффективности сотрудника. Если человек способен к высокой самоорганизации, если он дома работает не хуже, чем в офисе, то никто «загонять» его в офис, скорее всего, не станет, — считает эксперт. — В офисе будут руководители и те, кого нужно контролировать. Плюс время от времени на какие-то производственные совещания будут приезжать все. Работать, условно говоря, с дачи или из Таиланда смогут только наиболее квалифицированные и мотивированные специалисты. Совершенно очевидно, что «зеленая волна», прокатившаяся по всему миру, когда люди массово переезжали за город и работали оттуда, схлынула. Люди возвращаются сначала в города, а потом и в офисы. Наверное, потому, что человек в первую очередь животное социальное. И ему необходимо живое общение с себе подобными. Ни соцсети, ни удаленная работа, когда ты видишь только домашних, полноценной социализации не дают. Поэтому люди вернутся в офисы, чтобы вместе «валить мамонта», то есть достигать больших целей.