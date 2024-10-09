Прощай, удаленка, офисы ждут: почему москвичи отказываются от дистанционной работы

Ввод офисных зданий в 2024 году обновит десятилетний рекорд и составит 1,23 миллиона квадратных метров. Такой прогноз дает аналитическая компания Ricci. По данным аналитиков, в Москве сейчас реализуют 402 офисных проекта, а объем свободных офисных помещений достиг исторического минимума. Почему компании активно возвращают людей в офисы и как меняется корпоративная культура, «Вечерняя Москва» узнала у экспертов.
В столице — новый тренд. Насидевшись на удаленке, горожане просятся назад в офисы. По данным компании NF Group, в 2017 году в офисах классе А (самых комфортных), доля свободных площадей составляла 17,1 процента. Сейчас — всего 9,1 процента. В офисах класса В (менее комфортных, но более дешевых) доля свободных площадей снизилась с 11,5 до 5,9 процента — почти вдвое. И это притом, что арендные ставки растут!
— Удивительно, но факт. Рынок офисной недвижимости начал бурно развиваться: в Москве опять строят и открывают офисы, потому что на них резко вырос спрос, — рассказывает финансовый аналитик Артем Извольский. — После начала пандемии был тренд на сокращение офисных площадей. Они становились более компактными, и многие руководители компаний радовались: ведь каждый квадратный метр площади — это в среднем по Москве 20−25 тысяч рублей арендных платежей в год. Плюс сократились расходы на содержание офисов: обслуживание оргтехники, уборку, покупку воды для кулеров, бумаги для принтеров
Аналитики Центра трудовых исследований ВШЭ Ростислав Капелюшников и Дарья Зинченко провели исследование и выяснили: число россиян, работающих удаленно, быстро сокращается и уже почти вернулось к допандемийному уровню. Сейчас в таком режиме трудятся около миллиона человек, или чуть больше 1 процента общего числа занятых в экономике.
«До начала кризиса, вызванного пандемией коронавируса, дистанционная занятость оставалась вполне маргинальным явлением, составляя совершенно мизерную величину — всего лишь 0,2 процента общей численности занятых», — сказано в исследовании. Однако после введения жестких карантинных ограничений этот показатель вырос до 7 процентов. В Москве, где работа в основном офисная, — значительно выше. Впрочем, уже в начале 2022 года показатель снизился до 4,2 процента. А к концу прошлого года — до 1,4 процента.
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— Подобная динамика свидетельствует о том, что многочисленные предсказания, согласно которым после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, дистанционная работа превратится в едва ли не ведущую форму трудовой активности российских работников, оказались несостоятельными, — заявляют авторы исследования.
Марат Яфизов, директор департамента прямого поиска компании «Империя кадров», рассказывает:
— Наши клиенты — компании-работодатели практически всегда выставляют требование к соискателю — «работа в условиях офиса». Иногда предлагают гибридный формат — «офис плюс удаленка». Но нет ни одного клиента, кто искал бы сотрудника только на удаленную работу! В чем тут дело? Во-первых, работа в офисе дает возможность контроля за сотрудником: сразу видно, что он делает. Во-вторых, в офисе проще ставить ему задачи: начальник подошел и лично объяснил, что и как делать. В-третьих, в условиях офиса сотрудник значительно быстрее проникается корпоративной культурой. Из человека, который выполняет какие-то задачи, он становится еще и членом команды.
И все-таки, по мнению эксперта, главный плюс офисной работы — возможность сотрудника контролировать.
— В течение прошедшего лета у наших клиентов было два случая, когда сотрудники, работающие удаленно, на самом деле не работали, а очень даже активно отдыхали. Один во время рабочего дня умудрился устроить дебош в ресторане, другой — в самолете. В итоге сотням их коллег руководство предписало выйти на рабочие места, чтобы подобных случаев не повторялось, — рассказывает Марат Яфизов.
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Владимир Рожков, доктор экономических наук, проректор Академии труда и социальных отношений, добавляет:
— Как показала практика, многие виды работы предполагают тесное сотрудничество, работу в группе, которой нужно совместно решать разные оперативные вопросы. Да, всегда можно созвониться, но эффективность результата при дистанте почему-то снижается. Второй важный момент: есть творческая и управленческая работа. Здесь личное живое общение необходимо уже критически, потому что нужен обмен эмоциями. А они при удаленном формате общения передаются плохо. Третье: сама необходимость работы в офисе держит человека в тонусе. За несколько лет мы насиделись дома в футболках и стоптанных тапочках. Люди соскучились по костюмам, по «выходам в свет».
Кандидат социологических наук, преподаватель МГУ Виталий Караев считает, что да, москвичи банально хотят общаться — непосредственно, вживую.
— Люди наелись соцсетей и дистанционной работы, им нужно общаться лично. Многим надоела и работа из дома, потому что не меняешь обстановку и больше психологически устаешь. Стали чаще возникать конфликты с близкими. Что не менее важно, нет эффекта переключения: вот это работа, а это дом. Там ты трудишься, здесь отдыхаешь. А когда ты трудишься и отдыхаешь в одном месте, это быстро надоедает. Поэтому многие москвичи готовы час-полтора добираться в офис, только бы не работать из дома. Им просто дома надоело!
Александр Меркулов, заместитель гендиректора по девелопменту компании Level Group, отметил важный нюанс:
— Офисы в Москве стали ближе к местам проживания. Дело в том, что команда Сергея Собянина вполне успешно реализует принцип полицентричного развития города, создавая рабочие места по всему городу.
Как пояснил эксперт, в последние годы Москва серьезно инвестировала в развитие транспортного каркаса: метро, электропоездов, автомобильных дорог, трамваев. Это повысило транспортную доступность отдаленных от центра районов. Как следствие, они стали привлекательнее для создания там офисов, так что рост объемов офисного строительства вполне логичен: в рамках освоения новых районов там возникают локальные центры притяжения с офисами и торговлей. В том числе и в Новой Москве. Так, например, в офисном парке «Комсити» в поселении Московский будет 8000 рабочих мест, а в деловом центре «Коммунарка» — все 70 тысяч.
— До сих пор в Москве было три крупные офисные локации. Самая большая — «Москва Сити» и две поменьше — в районе «Павелецкой» и «Белорусской», — рассказывает урбанист Григорий Мельник. — Сейчас их число существенно выросло. Помимо Новой Москвы появляются офисные центры на Ленинградском шоссе, Кронштадтском бульваре, на месте бывшей промзоны «ЗИЛ». Сейчас строится целый офисный квартал в районе «Савеловской», уже построен рядом с «Петровским парком», где проходит БКЛ. Иными словами, офисы «расползаются» из центра, что делает их более привлекательными, потом у что туда стало проще добираться.
Дизайнер интерьеров Марина Михейкина рассказывает, что офисы в Москве за последние 20 лет сильно изменились.
— Главный тренд — ушли пеналы и кабинки, как в фильме «Матрица», когда сотрудник зажат с трех сторон тесными перегородками и смотрит лишь в экран компьютера, — рассказывает Ирина. — Ушли маленькие кабинеты: когда ты идешь по коридору, а там десятки дверей, как в советском общежитии. Сейчас офисы отделывают по принципу «лучше, чем дома», чтобы туда хотелось приходить.
Как пояснила эксперт, есть несколько популярных трендов. Один из них — открытые пространства с легкой мобильной мебелью. Нужно собраться — переносишь столы и стулья поближе. Еще один тренд — организация уголков для досуга и отдыха. Они обустраиваются мягкой мебелью, книгами и даже настольными играми, чтобы сотрудники могли расслабиться и восстановить силы.
— В холлы и на лестничные площадки между этажами сейчас модно выставлять кресла-мешки, принимающие форму тела, — рассказывает Марина Михейкина. — Вместо советских курилок открывают комнаты с теннисными столами или аэрохоккеем — сыграть партию и эмоционально разгрузиться.
Также, как пояснила эксперт, среди офисных трендов — активное озеленение. Сформировалась целая индустрия офисных растений. Появляются вертикальные мини-сады и даже потолочные зеленые полосы. Они действуют умиротворяюще и выглядят стильно. В отдельную линейку выделяются дорогие тростниковые пальмы. Высокие и узкие, они поглощают углекислый газ, наполняя пространство свежестью, и, что важно, не занимают много места.
— Еще один тренд — размытые границы между рабочими зонами, — рассказывает Марина Михейкина. — Рабочие места разделяются открытыми стеллажами, прозрачными или полупрозрачными перегородками.
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— Офисы в Москве перестают быть просто рабочим местом. Сейчас это место для жизни, — рассказывает Григорий Мельник. — Самый яркий пример — «Москва-Сити». Здесь и торговый центр, и рестораны самого разного ценового сегмента, и фитнес-центры, и апартаменты с видом на Москву с высоты птичьего полета. Ты, условно говоря, можешь здесь жить, работать, делать покупки, заниматься спортом. Это уже целый образ жизни, а не просто приехал-поработал-уехал. Это такая Москва будущего. Точка роста во всех смысла слова.
Со временем, как считает эксперт, проекты, подобные комплексу «Москва-Сити», будут появляться и в других районах города.
— Москва постепенно отходит от ситуации, когда ты живешь в спальном районе и каждый день ездишь в центр на работу. Теперь центры притяжения будут по всему городу, ведь чем больше город, тем быстрее в нем жизнь, тем дороже стоит время. Терять его на дорогу никто не хочет, потому что в Москве выражение «время — деньги» имеет буквальное значение, — пояснил Мельник. — Офисные центры будут открываться и в спальных районах тоже, постепенно становясь местом, где кипит жизнь. Тут будет и работа, и спорт, и отдых.
Артем Извольский согласен:
— В центре осталось мало незастроенных участков, и за них сейчас идет жесткая конкуренция. С точки зрения маржинальности, то есть доходности, на первом месте стоит строительство жилья. На втором — торговых центров. Офисы — только третьи. Поэтому логично, что их будут активнее строить вне центральных районов, но в местах с хорошей транспортной доступностью, иначе помещения в таких офисах будет крайне сложно сдавать. Все хотят, чтобы офис был рядом с метро или иным видом рельсового транспорта, который не стоит в пробках.
При этом, как считает Григорий Мельник, рынок труда станет развиваться в сторону гибридного формата занятости.
— Удаленка будет частичной и зависеть от эффективности сотрудника. Если человек способен к высокой самоорганизации, если он дома работает не хуже, чем в офисе, то никто «загонять» его в офис, скорее всего, не станет, — считает эксперт. — В офисе будут руководители и те, кого нужно контролировать. Плюс время от времени на какие-то производственные совещания будут приезжать все. Работать, условно говоря, с дачи или из Таиланда смогут только наиболее квалифицированные и мотивированные специалисты. Совершенно очевидно, что «зеленая волна», прокатившаяся по всему миру, когда люди массово переезжали за город и работали оттуда, схлынула. Люди возвращаются сначала в города, а потом и в офисы. Наверное, потому, что человек в первую очередь животное социальное. И ему необходимо живое общение с себе подобными. Ни соцсети, ни удаленная работа, когда ты видишь только домашних, полноценной социализации не дают. Поэтому люди вернутся в офисы, чтобы вместе «валить мамонта», то есть достигать больших целей.
Офисы имеют свои классы: A, B, C и D:
Становление современного офисного рынка в Москве началось в 1979 году — с открытием первого бизнес-центра — Центра международной торговли на Краснопресненской набережной. В начале 1990-х годов на рынок вышли иностранные девелоперы, начавшие строить качественные объекты по международным стандартам.
В частности, турецкий строительный холдинг ENKA первым ввел в эксплуатацию свой объект — БЦ «Мосэнка II» на Цветном бульваре. Бум офисного строительства пришелся на 2000−2010-е годы: в Москве построили 9,2 миллиона квадратных метров офисов, почти половину всех сейчас имеющихся. Появились знаковые здания: «Павелецкая Плаза», Lotte Plaza, «Метрополис», «Белая площадь», башни «Москва-Сити». Первым крупным бизнес-парком вне центра стал БЦ «Крылатские холмы». Сейчас их уже десятки.
В Москве с 2020 года реализуется программа стимулирования создания мест приложения труда. Суть ее в том, что застройщикам предоставляют льготы, если они создают за пределами центра города так называемые точки роста — места приложения труда. В том числе офисы. Цель программы — сформировать в столице сбалансированную городскую среду и сделать жизнь москвичей более комфортной, чтобы люди не тратили ежедневно по несколько часов на дорогу до работы и обратно.
В промышленном парке «Бутово», например, уже сейчас сосредоточились разработчики систем вентиляции и кондиционирования, офисы компаний по выпуску профессиональной уходовой косметики, изделий из картона. Всего же по программе девелоперы возведут в разных районах города более 200 новых объектов, где смогут найти работу свыше 281 тысячи специалистов. Многие новые офисы появятся рядом со станциями МЦД, МЦК и БКЛ: высокая транспортная доступность этих локаций стимулирует застройщиков.