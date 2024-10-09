Сломал забор и съел все яблоки: медведь наведался в гости к жителю Иркутской области

В Усть-Илимске Иркутской области медведь зашел в гости к одному из местных жителей! В качестве «подарка» оставил сломанный забор, а с дерева съел все яблоки. Дача, кстати, находится в черте города, поэтому встреча могла стать настоящей неожиданностью.
— Я приехал днем и увидел разломанный забор. Сразу же позвонил в полицию. Дикое животное не видел, но до этого слышал, что такие выходы зверя уже фиксировались, — рассказывает мужчина.
Косолапый не попался на глаза правоохранителям даже после того, как они осмотрели всю прилегающую территорию. К счастью, пострадало лишь ограждение. Ну и дерево, которое особо приглянулось зверю.
В ГУ МВД России по Иркутской области сообщили, что участковые проводят проверку. Жителей Усть-Илимска просят соблюдать меры собственной безопасности. Ведь никто не знает, чем может обернуться встреча с хищником.