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В Ялте открыли Бал хризантем

Гости ботанического сада в Никите смогут увидеть более 450 сортов хризантем.

Источник: Аргументы и факты

В Ялте открывается Бал Хризантем. В Никитском ботаническом саду высажено более 40 тысяч растений, сообщили в пресс-службе сада.

В Никитском ботаническом саду начинается Бал хризантем. Для выставки было высажено 43,5 тысячи растений 460 сортов.

Мероприятие проводится с 1953 года, отметили в организации. Выставка под названием «Осень в танце хризантем» станет 71-ой по счету. На ней будут представлены как старые сорта хризантем, выведенные в 60−70-х годах прошлого века, так и современные виды, заключили в НБС.

флора и фауна