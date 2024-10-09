В Ялте открыли Бал хризантем

Мероприятие проводится с 1953 года, отметили в организации. Выставка под названием «Осень в танце хризантем» станет 71-ой по счету. На ней будут представлены как старые сорта хризантем, выведенные в 60−70-х годах прошлого века, так и современные виды, заключили в НБС.