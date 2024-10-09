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В Омске почти завершили строительство многоэтажки на 1-й Ленинградской

Подрядчик уже приступил к благоустройству территории.

Источник: Комсомольская правда

В Омске завершается строительство в доме на улице 1-й Ленинградской, 25 для переселенцев из аварийного жилья. Как рассказал мэр Сергей Шелест, работы идут согласно графику.

Рабочие завершают монтаж вентилируемого фасада на 9-этажной секции. В квартирах уже почти готова отделка.

На второй 10-этажной секции уже полностью утроены кирпичные стены и перегородки. Рабочим осталось провести монтаж оконных блоков и конструкций кровли.

Сейчас подрядчик уже приступил к организации проездов, тротуаров и парковочных мест.

Сергей Шелест сообщил, что омичи, которые переедут в новостройку из аварийного жилья, вероятно, смогут встретить Новый год уже в своем новом доме.