В Омске почти завершили строительство многоэтажки на 1-й Ленинградской

В Омске завершается строительство в доме на улице 1-й Ленинградской, 25 для переселенцев из аварийного жилья. Как рассказал мэр Сергей Шелест, работы идут согласно графику.
Рабочие завершают монтаж вентилируемого фасада на 9-этажной секции. В квартирах уже почти готова отделка.
На второй 10-этажной секции уже полностью утроены кирпичные стены и перегородки. Рабочим осталось провести монтаж оконных блоков и конструкций кровли.
Сейчас подрядчик уже приступил к организации проездов, тротуаров и парковочных мест.
Сергей Шелест сообщил, что омичи, которые переедут в новостройку из аварийного жилья, вероятно, смогут встретить Новый год уже в своем новом доме.