ВС защитил право победившего в споре о стоянке водителя вернуть расходы

Право оправданного водителя на возврат расходов в рамках разбирательства не зависит от признания действий чиновников незаконными, указывает Верховный суд РФ в изученном РАПСИ определении.
Высшая инстанция вернула на пересмотр дело московского автовладельца, которого сначала оштрафовали за остановку в неположенном месте, но затем дело прекратили. Однако для победы водителю понадобилась и юридическая помощь, и оценка экспертов.
Суть дела.
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда рассмотрела спор водителя и Московской административной дорожной инспекции: ведомство привлекло автовладельца к ответственности за остановку в неположенном месте, но тот смог доказать свою правоту и штраф отменили. Однако для победы водителю понадобилась и юридическая помощь, и оценка экспертов, поэтому впоследствии он потребовал взыскать данные убытки с МАДИ.
Три судебные инстанции в удовлетворении иска отказали.
Суды указали, что из содержания решения об отмене постановления о привлечении к административной ответственности не следует бесспорность факта отсутствия оснований для его вынесения. Также действия должностного лица МАДИ не были признаны незаконными, что также, по мнению судов, не дает права на возмещение убытков. Также суды указали, что водитель к административной ответственности в виде административного ареста или исправительных работ не привлекался, нарушения его личных неимущественных прав или иных нематериальных благ сотрудниками инспекции не допущено, в связи с чем требования о компенсации морального вреда не подлежат удовлетворению.
Позиция ВС.
Конституция РФ гарантирует защиту прав и свобод человека и гражданина и право каждого защищать свои права всеми не запрещенными законом способами, а к способам защиты относится, в частности, возмещение убытков, под которыми понимаются в том числе расходы, которые лицо произвело или должно будет произвести для восстановления своего нарушенного права (статья 45 Конституции, статья 12 Гражданского кодекса).
«Расходы на оплату труда адвоката или иного лица, участвовавшего в производстве по делу в качестве защитника, не отнесены к издержкам по делу об административном правонарушении. Поскольку в случае отказа в привлечении лица к административной ответственности либо удовлетворения его жалобы на постановление о привлечении к административной ответственности этому лицу причиняется вред в связи с расходами на оплату труда лица, оказывавшего юридическую помощь, эти расходы могут быть взысканы в пользу этого лица за счет средств соответствующей казны», — напоминает ВС разъяснения Пленума (пункт 26 постановления от 24 марта 2005 г. № 5).
При этом возмещение проигравшей стороной правового спора расходов другой стороны не обусловлено установлением ее виновности в незаконном поведении — критерием наличия оснований для возмещения является итоговое решение, определяющее, в чью пользу данный спор разрешен, отмечает высшая инстанция со ссылкой на позицию Конституционного суда (постановление от 15 июля 2020 г. № 36-П).
Поэтому, как указал КС, в отсутствие в КоАП специальных положений о возмещении расходов по прекращенным делам, «положения статей 15, 16, 1069 и 1070 ГК РФ по сути восполняют данный правовой пробел».
Статьи 15, 16, 1069 и 1070 ГК РФ по своему конституционно-правовому смыслу не позволяют отказывать в возмещении расходов на оплату услуг защитника и иных расходов, связанных с производством по делу об административном правонарушении, которое впоследствии было прекращено за отсутствием события или состава, либо ввиду недоказанности обстоятельств, разъяснил КС, уточнив, что недоказанность незаконности действий (бездействия) или наличия вины должностных лиц не имеет значения.
«Таким образом, для правильного разрешения спора имеет значение основание, по которому отменено постановление о привлечении лица к административной ответственности, факт несения этим лицом расходов, а также их связь с привлечением его к административной ответственности и необходимостью оспаривать постановление о привлечении к административной ответственности», — указывает ВС.
Дело автора жалобы прекращено за отсутствием состава административного правонарушения, следовательно, выводы судов нижестоящих инстанций об отказе в в возмещении судебных расходов со ссылкой на недоказанность вины сотрудников МАДИ противоречат смыслу положений закона и актов их толкования, пришел к выводу ВС.
В результате Судебная коллегия по гражданским делам определила направить на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
Дело № 5-КГ24−69-К2.