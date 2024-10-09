ВС защитил право победившего в споре о стоянке водителя вернуть расходы

Суды указали, что из содержания решения об отмене постановления о привлечении к административной ответственности не следует бесспорность факта отсутствия оснований для его вынесения. Также действия должностного лица МАДИ не были признаны незаконными, что также, по мнению судов, не дает права на возмещение убытков. Также суды указали, что водитель к административной ответственности в виде административного ареста или исправительных работ не привлекался, нарушения его личных неимущественных прав или иных нематериальных благ сотрудниками инспекции не допущено, в связи с чем требования о компенсации морального вреда не подлежат удовлетворению.