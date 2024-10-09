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Жителей Новороссийска предупредили о включении сирен 10 и 22 октября

Проверки пройдут на перевалочном комплексе «Шесхарис».

Жителей Новороссийска предупредили о включении сирен 10 и 22 октября, сообщает пресс-служба администрации города-героя.

Две проверки локальной системы оповещения запланированы на перевалочном комплексе «Шесхарис».

Проверки пройдут 10 и 24 октября. Сирены будут работать с 14.30 до 15.00. Жителей города и отдыхающих просят сохранять спокойствие.

Ранее мы сообщали, что в мэрии Краснодара рассказали, почему не все жители услышали звон сирен. В соцсетях появилось много публикаций о том, что в некоторых районах краевого центра граждане не услышали сигнала оповещения населения. Проверка системы проводилась утром 2 октября.

МЧС