Жителей Новороссийска предупредили о включении сирен 10 и 22 октября

Ранее мы сообщали, что в мэрии Краснодара рассказали, почему не все жители услышали звон сирен. В соцсетях появилось много публикаций о том, что в некоторых районах краевого центра граждане не услышали сигнала оповещения населения. Проверка системы проводилась утром 2 октября.