Утренний туман сохранится в Самарской области до конца дня 9 октября

В среду, 9 октября 2024 года, на территории Самарской области задержится утренний туман. Он накрыл регион еще с ночи и не планируется рассеиваться. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.
— Объявлен желтый уровень опасности. До конца дня местами в Самарской области сохранится туман при видимости 500 метров и менее, — консультация получена от ФГБУ «Приволжское УГМС».
Напомним, густая пелена скрыла с горизонта здания, дороги, деревья и Волгу. 9 октября в Самарской области ожидается небольшой, местами умеренный дождь, температура воздуха днем составит +14…+19 °C, а южный и северо-западный ветер достигнет 6−11 м/с. Ночью похолодает до +7…+12 °C.
В туман жителей региона попросили обязательно соблюдать правила безопасности на дорогах. Это касается как водителей, так и пешеходов.