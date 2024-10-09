Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Утренний туман сохранится в Самарской области до конца дня 9 октября

В Самарской области густой туман решил задержаться на территории региона 9 октября.

Сейчас в Ричмонде: +11° 0 м/с 87% 758 мм рт. ст. +15°
Источник: Комсомольская правда

В среду, 9 октября 2024 года, на территории Самарской области задержится утренний туман. Он накрыл регион еще с ночи и не планируется рассеиваться. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

— Объявлен желтый уровень опасности. До конца дня местами в Самарской области сохранится туман при видимости 500 метров и менее, — консультация получена от ФГБУ «Приволжское УГМС».

Напомним, густая пелена скрыла с горизонта здания, дороги, деревья и Волгу. 9 октября в Самарской области ожидается небольшой, местами умеренный дождь, температура воздуха днем составит +14…+19 °C, а южный и северо-западный ветер достигнет 6−11 м/с. Ночью похолодает до +7…+12 °C.

В туман жителей региона попросили обязательно соблюдать правила безопасности на дорогах. Это касается как водителей, так и пешеходов.