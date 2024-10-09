Губернатор Ростовской области сообщил о ландшафтном пожаре и ликвидации 10 БПЛА

Силы ПВО в Ростовской области отразили массированную атаку беспилотников. Об этом утром 9 октября сообщил губернатор Василий Голубев.
— Уничтожено 10 БПЛА самолетного типа, в том числе один — в районе Новошахтинска и девять — на юго-западе региона, — проинформировал Василий Голубев в своем телеграм-канале.
По данным главы региона, при падении обломков БПЛА в Кагальницком районе вспыхнул ландшафтный пожар, но его быстро потушили. Предварительно, пострадавших нет.
Напомним, ночью 27 сентября под Новошахтинском было уничтожено шесть беспилотников, а ночью 29 сентября силы ПВО ликвидировали 18 БПЛА: пять — в юго-западной части Ростовской области, 13 — в Миллеровском районе.