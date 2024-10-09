В Росреестре объяснили, как часть реки в Воронежской области стала частной

Недавно в соцсети опубликовали фрагмент кадастровой карты Воронежской области, на которой участок реки Усманка под Воронежем оказался обозначен как частная собственность. Это противоречит 8 статье Водного кодекса России.
«Комсомолка» обратилась за пояснениями в управление Росреестра по Воронежской области. Там нам сообщили, что земельный участок с рекой был поставлен на учет в 2022 году, но образовался в 2008 после раздела исходного участка.
На момент регистрации границы береговой линии реки Усманка на исходном участке отсутствовали, что не позволяло установить их пересечение с границами нового участка. Как возникла эта ошибка, неизвестно. Возможно, ее допустил кадастровый инженер при межевании.
— В настоящее время по иску Росимущества в суде на рассмотрении находится вопрос признания отсутствия права собственности в отношении земельного участка, — добавили в управлении Росреестра по области. — В ЕГРН есть запись о запрете на совершение учетно-регистрационных действий с этим объектом. Это не позволит собственнику распорядиться им каким-либо образом до момента его отмены.