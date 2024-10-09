В Росреестре объяснили, как часть реки в Воронежской области стала частной

— В настоящее время по иску Росимущества в суде на рассмотрении находится вопрос признания отсутствия права собственности в отношении земельного участка, — добавили в управлении Росреестра по области. — В ЕГРН есть запись о запрете на совершение учетно-регистрационных действий с этим объектом. Это не позволит собственнику распорядиться им каким-либо образом до момента его отмены.