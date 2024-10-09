В Башкирии стала известна культурная программа Дня республики

Уфимская детская филармония приглашает на концерт «Башкортостан — наш общий дом», который состоится 9 октября в 19.00. Гостей ждут народные и современные песни, танцы и театрализованные постановки, отражающие богатство и многообразие культуры Башкортостана.
Как сообщили в пресс-службе минкультуры, 10 октября в 12.00 на набережной реки Белой торжественно откроется колоннада — символ дружбы Башкирии и Абхазии. В ГКЗ «Башкортостан» в 15.00 запланирован праздничный концерт.
10 октября в ГКЗ «Башкортостан» также состоится сольный концерт Государственного ансамбля кураистов Республики Башкортостан (6+). 10 и 12 октября Башопера представит премьеру балета «Семь девушек» композитора Галины Зигановой в постановке хореографа Рината Абушахманова (6+).
11 октября начнется с торжественных церемоний возложения цветов к памятникам Салавату Юлаеву и Шайхзаде Бабичу. Во всех районах столицы в этот день пройдут культурно-развлекательные и спортивные мероприятия. Так, в 11.00 в парке культуры и отдыха Нефтехимиков стартует турнир по городошному спорту, а в парке «Кашкадан» — легкоатлетический забег. Там же через час развернется праздник, посвященный Дню республики.
В 12.00 торжественное мероприятие начнется в саду культуры и отдыха им. Аксакова, в это же время на площади Орджоникидзе творческие коллективы района представят свою программу. В полдень горожан и гостей столицы ждут в Дёмском парке, а также на празднике в парке «Волна», в рамках которого состоятся различные выставки и мастер-классы. Кроме того, запланированы пролёты аэродромного комплекса «Первушино».
В 13.00 праздничная программа стартует в парке культуры и отдыха «Первомайский», а в 14.00 — в парке имени Якутова.
В Уфимском городском планетарии состоится показ премьеры 2023 года — мультипликационный фильм «Северные амуры» режиссера Руслана Тавабилова. Вход на мероприятие свободный по предварительной записи в официальной группе планетария.
В Музее истории города Уфы пройдёт день открытых дверей. Сотрудники музея при помощи экспонатов и новейших мультимедийных решений постараются передать все богатство и разнообразие истории и культуры Башкортостана.
11 октября в Стерлитамакском театрально-концертном объединении запланирована премьера спектакля «Любовь и голуби». В течение всего октября по республике проходят концертные проекты для жителей муниципальных образований Башкирии «Родина моя — моя Отчизна» и «Мы дружбой народов сильны». С 17 сентября по 25 октября в Уфе, Бирске, Нефтекамске, Янауле, Кумертау, Ишимбае, Мелеузе, Салавате проходят концерты Музыкально-литературного лектория Башгосфилармонии для учащихся образовательных учреждений Башкирии, для студентов ссузов Уфы на темы: «В единстве наша сила!», «Нашей дружбы хоровод», «Мой край, моя история…», «Здесь Родины моей начало!», «Башкортостан: прошлое, настоящее, будущее», «О моей республике пою».