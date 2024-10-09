В Башкирии стала известна культурная программа Дня республики

В 12.00 торжественное мероприятие начнется в саду культуры и отдыха им. Аксакова, в это же время на площади Орджоникидзе творческие коллективы района представят свою программу. В полдень горожан и гостей столицы ждут в Дёмском парке, а также на празднике в парке «Волна», в рамках которого состоятся различные выставки и мастер-классы. Кроме того, запланированы пролёты аэродромного комплекса «Первушино».