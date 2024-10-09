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Отопление полностью включили в 88 муниципалитетах Свердловской области

К теплоснабжению подключены объекты социальной сферы в 92 муниципальных образованиях.

Источник: AP 2023

По данным на 9 октября, на Среднем Урале полностью включили теплоснабжение в 88 муниципальных образованиях. Влючены 1407 котельных, отапливается 98,6 миллиона «квадратов» жилья и 5900 объектов соцсферы.

«Полностью включено теплоснабжение объектов социальной сферы в 92 муниципальных образованиях. Завершают эту работу в Галкинском сельском поселении и в Камышловском городском округе. Тепло в жилые дома централизованно поступает в 86 муниципалитетах», — рассказал министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов.

ЖКХ