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Генпрокуратура отреагировала на прикрепленный к воздушному шару диван в Витебске

Генпрокуратура сказала, что человек летал на прикрепленном к воздушному шару диване в Витебске.

Источник: Комсомольская правда

Генпрокуратура отреагировала на прикрепленный к воздушному шару диван в Витебске. Подробности рассказали в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

В сообщении сказано, что в сентябре 2024 года в Витебске на площади Тысячелетия был допущен факт полета на тепловом аэростате с нарушением правил летной эксплуатации. В ведомстве уточнили, что на воздушном шаре с креплением к нему металлической контракции (речь идет про диван) демонстрировались предметы мебели частного предприятия с находившимся на поверхности человеком.

«Тем самым создавалась угроза безопасности полетов и общественной безопасности», — подчеркнули в Генеральной прокуратуре.

Генпрокуратура сказала, что человек летал на прикрепленном к воздушному шару диване в Витебске. Фото: prokuratura.gov.by

В пресс-службе ведомства добавили, что в порядке реагирования прокуратура Витебской области начала административный процесс в отношении виновного пилота.

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