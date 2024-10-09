Генпрокуратура отреагировала на прикрепленный к воздушному шару диван в Витебске

В сообщении сказано, что в сентябре 2024 года в Витебске на площади Тысячелетия был допущен факт полета на тепловом аэростате с нарушением правил летной эксплуатации. В ведомстве уточнили, что на воздушном шаре с креплением к нему металлической контракции (речь идет про диван) демонстрировались предметы мебели частного предприятия с находившимся на поверхности человеком.