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Белоруска Арина Соболенко обыграла Синякову, выйдя в третий круг турнира в Ухане

Белоруска Арина Соболенко вышла в третий круг турнира в Ухане.

Источник: Комсомольская правда

Вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко во втором раунде турнира WTA-1000 в Ухане обыграла 37-ю ракетку из Чехии Катерину Синякову со счетом 6:4, 6:4.

Синякова вгрызалась в каждый мяч и довольно успешно действовала в обмене мощными атакующими ударами, доставив немало проблем Соболенко.

Встреча продолжалась 1 час 35 минут. Соболенко сделала 4 брейка, а Синякова ответила двумя.

Счет виннеров — 21:14 в пользу Соболенко. Арина совершила 38 невынужденных ошибок, а Катерина — 37. У чешки 7 двойных ошибок, а у Соболенко — 3.

Напомним, что в Ухань Соболенко приехала из Пекина, где на стадии четвертьфинала проиграла чешке Каролине Муховой.

В третьем раунде турнира в Ухане Соболенко ждет встреча с Юлией Путинцевой из Казахстана.

Ранее мы писали, что случилось после прибытия Соболенко в Ухань: «Я очень расстроилась, что не смогла вернуться в 2020 году».