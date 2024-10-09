Белоруска Арина Соболенко обыграла Синякову, выйдя в третий круг турнира в Ухане

Вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко во втором раунде турнира WTA-1000 в Ухане обыграла 37-ю ракетку из Чехии Катерину Синякову со счетом 6:4, 6:4.
Синякова вгрызалась в каждый мяч и довольно успешно действовала в обмене мощными атакующими ударами, доставив немало проблем Соболенко.
Встреча продолжалась 1 час 35 минут. Соболенко сделала 4 брейка, а Синякова ответила двумя.
Счет виннеров — 21:14 в пользу Соболенко. Арина совершила 38 невынужденных ошибок, а Катерина — 37. У чешки 7 двойных ошибок, а у Соболенко — 3.
Напомним, что в Ухань Соболенко приехала из Пекина, где на стадии четвертьфинала проиграла чешке Каролине Муховой.
В третьем раунде турнира в Ухане Соболенко ждет встреча с Юлией Путинцевой из Казахстана.
Ранее мы писали, что случилось после прибытия Соболенко в Ухань: «Я очень расстроилась, что не смогла вернуться в 2020 году».