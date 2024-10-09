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Жителя Братска поставили на учет после публикации видео о поездке на мопеде

Подросток управлял транспортным средством без прав.

Источник: Комсомольская правда

В социальных сетях правоохранители натолкнулись на видео, где неизвестный едет на мопеде прямо по пешеходным дорожкам в парке на улице Кирова Братска. Нарушителя нашли, им оказался 17-летний подросток без прав. Об этом КП-Иркутск сообщили в Госавтоинспекции Иркутской области.

Мама подростка рассказала, что мопед он купил сам, но он был сломан. После долгого ремонта ему разрешили немного прокатиться недалеко от дома.

— Подростка привлекли к административной ответственности за управление транспортным средством без специального права и защитного мотошлема. Его родители за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего также ответят по закону, — рассказывают в пресс-службе Госавтоинспекции.

Помимо штрафа, семью вызовут на комиссию по делам несовершеннолетних, а нарушителя поставят на профилактический учет в полицию.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что бывшая госслужащая за деньги незаконно раскрыла персональные данные покупателей.