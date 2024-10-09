Жителя Братска поставили на учет после публикации видео о поездке на мопеде

В социальных сетях правоохранители натолкнулись на видео, где неизвестный едет на мопеде прямо по пешеходным дорожкам в парке на улице Кирова Братска. Нарушителя нашли, им оказался 17-летний подросток без прав. Об этом КП-Иркутск сообщили в Госавтоинспекции Иркутской области.