В Таганроге из-за отсутствия воды отменили занятия в школах

В нескольких школах Таганрога отменили занятия из-за отсутствия воды в период производственных работ на Донском водоводе. Ситуация также коснулась детских садов. Об этом в Telegram сообщила глава города Светлана Камбулова.
— На режим самоподготовки отправили учеников школ № 6, 7, 25/11 (на Дзержинского), 26, 30, — проинформировала Светлана Камбулова.
В школах № 20, 23, 33 (1 Линия, 146) вода подается пониженным давлением, в этих учреждениях будут проводить сокращенные уроки. Все остальные школы продолжают работать штатном режиме.
— Что касается дошкольных учреждений. Не принимают воспитанников — 1, 15, 51, 73, 92, 97. Работают до обеда в режиме сокращенного дня ЦРР «Улыбка» и 68, 71,83, 84, — добавила Светлана Камбулова.
Родителей в специальных чатах должны были оповестить о приеме детей и организации учебного процесса.