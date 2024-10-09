«Ремейк “Бумера” — да не дай бог!»

— Он не пройдет, сказки будут всегда. Это отличная почва, отличная природа для создания киноиллюзий. Слава богу, русский эпос и русская фольклорная культура крайне благодатны для этого. Можно много чего делать в этом поле. Вопрос в том, что само количество трендов в кино должно увеличиваться. Чтобы появлялись режиссеры, которые в попытке рассказывать интересную историю успевали делать ее еще глубокой и объемной. Киноискусство и кинокультура в целом лежат в области кинолюбительства. А это то, что вокруг той или иной картины происходит: как она создавалась, что происходило, что будет дальше. Сколько людей после того или иного фильма становились киношниками и приходили в эту профессию. Мы вот говорим, что «Слово пацана» стало очень популярным. Я уверен, что это неслучайный успех. Это абсолютно осознанный и выверенный продукт, за который отвечает конкретный человек — Жора Крыжовников. И это говорит о его личности. Для меня это важнее, чем успех самой картины.