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Главные новости 9 октября 2024 года

Последние новости за сегодня — 9 октября 2024 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 9 октября 2024 года.

Посольство РФ назвало высказывания Харрис о Путине неприемлемыми

Источник: Reuters

Вице-президент США своим высказыванием в адрес президента РФ оскорбила российский народ, заявило российское посольство в США. В дипмиссии отметили, что для американских государственных деятелей стала привычной «хамская лексика».

В Кремле дали оценку движению квадроберов

Источник: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это движение «полной ерундой». Ранее движение квадроберов стало предметом дискуссии как среди общественности, так и среди парламентариев и политиков.

Новые регионы собрали налогов больше, чем за весь 2023 год

В 2024 году в бюджеты четырех новых регионов собрано 118 млрд рублей налогов. Это на 22% больше уровня всего прошлого года. По мнению экспертов, дотационность новых регионов снижается, но федеральная поддержка будет высокой еще продолжительное время.

В Бразилии разрешили X возобновить работу в стране

Федеральный верховный суд страны постановил, что соцсеть может возобновить свою работу. Это связано с тем, что платформа X начала выполнять вынесенные ей ранее судебные постановления.

Раскрыто имя настоящего создателя биткоина

Источник: Reuters

Авторы документального фильма от HBO назвали имя создателя биткоина, скрывающегося под псевдонимом Сатоши Накамото. Утверждается, что реальным создателем цифровой валюты является канадский разработчик Питер Тодд.