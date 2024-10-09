Главные новости 9 октября 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 9 октября 2024 года.
Посольство РФ назвало высказывания Харрис о Путине неприемлемыми
Вице-президент США своим высказыванием в адрес президента РФ оскорбила российский народ, заявило российское посольство в США. В дипмиссии отметили, что для американских государственных деятелей стала привычной «хамская лексика».
В Кремле дали оценку движению квадроберов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это движение «полной ерундой». Ранее движение квадроберов стало предметом дискуссии как среди общественности, так и среди парламентариев и политиков.
Новые регионы собрали налогов больше, чем за весь 2023 год
В 2024 году в бюджеты четырех новых регионов собрано 118 млрд рублей налогов. Это на 22% больше уровня всего прошлого года. По мнению экспертов, дотационность новых регионов снижается, но федеральная поддержка будет высокой еще продолжительное время.
В Бразилии разрешили X возобновить работу в стране
Федеральный верховный суд страны постановил, что соцсеть может возобновить свою работу. Это связано с тем, что платформа X начала выполнять вынесенные ей ранее судебные постановления.
Раскрыто имя настоящего создателя биткоина
Авторы документального фильма от HBO назвали имя создателя биткоина, скрывающегося под псевдонимом Сатоши Накамото. Утверждается, что реальным создателем цифровой валюты является канадский разработчик Питер Тодд.