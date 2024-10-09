Главные новости 9 октября 2024 года

В 2024 году в бюджеты четырех новых регионов собрано 118 млрд рублей налогов. Это на 22% больше уровня всего прошлого года. По мнению экспертов, дотационность новых регионов снижается, но федеральная поддержка будет высокой еще продолжительное время.