Архитектурно-художественная подсветка украсит храм Преподобного Сергия Радонежского

«Разработан специальный проект организации освещения храма Преподобного Сергия Радонежского на Ижорской улице, работы проведем в этом году. Главная задача — подчеркнуть красоту и архитектурные особенности здания, которое было построено в середине XIX века и является объектом культурного наследия регионального значения», — рассказал Петр Бирюков.
Архитектурно-художественная подсветка позволит выделить детали и элементы храма. В соответствии с концепцией освещенности города она будет иметь теплый или нейтральный оттенок белого цвета. На верхней и нижней частях фасада установят 74 прибора с энергоэффективными светильниками. Они подсветят колокольню, шатры и купола, выделят мозаичные иконы.
За последние 13 лет уровень освещенности столицы вырос вдвое, а количество зданий с архитектурно-художественной подсветкой увеличилось в четыре раза. Сегодня Москву освещают больше одного миллиона светильников, при этом потребление электроэнергии не увеличивается благодаря использованию энергоэффективного оборудования.