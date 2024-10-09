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Архитектурно-художественная подсветка украсит храм Преподобного Сергия Радонежского

Специалисты комплекса городского хозяйства украсят архитектурно-художественной подсветкой храм Преподобного Сергия Радонежского. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Разработан специальный проект организации освещения храма Преподобного Сергия Радонежского на Ижорской улице, работы проведем в этом году. Главная задача — подчеркнуть красоту и архитектурные особенности здания, которое было построено в середине XIX века и является объектом культурного наследия регионального значения», — рассказал Петр Бирюков.

Архитектурно-художественная подсветка позволит выделить детали и элементы храма. В соответствии с концепцией освещенности города она будет иметь теплый или нейтральный оттенок белого цвета. На верхней и нижней частях фасада установят 74 прибора с энергоэффективными светильниками. Они подсветят колокольню, шатры и купола, выделят мозаичные иконы.

За последние 13 лет уровень освещенности столицы вырос вдвое, а количество зданий с архитектурно-художественной подсветкой увеличилось в четыре раза. Сегодня Москву освещают больше одного миллиона светильников, при этом потребление электроэнергии не увеличивается благодаря использованию энергоэффективного оборудования.

архитектура