Архитектурно-художественная подсветка украсит храм Преподобного Сергия Радонежского

Архитектурно-художественная подсветка позволит выделить детали и элементы храма. В соответствии с концепцией освещенности города она будет иметь теплый или нейтральный оттенок белого цвета. На верхней и нижней частях фасада установят 74 прибора с энергоэффективными светильниками. Они подсветят колокольню, шатры и купола, выделят мозаичные иконы.