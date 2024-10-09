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В Омске благоустроили еще пять спортивных площадок

На реализацию проекта выделили более 20 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Омске завершилось благоустройство еще пять спортивных площадок в Советском округе, сообщил мэр Сергей Шелест.

Обустроенные спортивные площадки появились на следующих адресах:

— улица Тюленина, 11;

— улица Энтузиастов, 19А;

— сквер СибНИИСХоза;

— микрорайон «Большие поля», улица Первомайская, 1.

На всех спортплощадках рабочие уложили резиновое покрытие с разметкой, установили футбольные ворота, смонтировали щиты с баскетбольными кольцами, а также поставили ограждение. Стоимость всех работ составила более 20 млн рублей.

Ранее мы писали, что в Омске появился «Милый сердцу уголок».