В Омске благоустроили еще пять спортивных площадок

В Омске завершилось благоустройство еще пять спортивных площадок в Советском округе, сообщил мэр Сергей Шелест.
Обустроенные спортивные площадки появились на следующих адресах:
— улица Тюленина, 11;
— улица Энтузиастов, 19А;
— сквер СибНИИСХоза;
— микрорайон «Большие поля», улица Первомайская, 1.
На всех спортплощадках рабочие уложили резиновое покрытие с разметкой, установили футбольные ворота, смонтировали щиты с баскетбольными кольцами, а также поставили ограждение. Стоимость всех работ составила более 20 млн рублей.
Ранее мы писали, что в Омске появился «Милый сердцу уголок».