Генпрокуратура отреагировала на падение мотодельтаплана и параплана под Гомелем. Подробности озвучили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.
Сообщается, что итоги надзорной деятельности ведомства за исполнением законодательства, касающегося безопасности полетов воздушных судов авиации общего назначения, говорят о том, что в указанной области имеются нарушения.
В ведомстве пояснили, что к проблемам в озвученной сфере прокуроры отнесли отсутствие в Беларуси унифицированного нормативного правового акта, который регламентирует деятельность субъектов, эксплуатирующих авиационную технику.
«Такая ситуация влечет небезопасные и неконтролируемые полеты», — заметили в пресс-службе.
Уточняется, что в августе 2024 года неподалеку от агрогородка Чирковичи Гомельского района рухнул дельтаплан (подробнее — здесь). Кроме того, в апреле 2024 года в деревне Калинино Гомельского района упал параплан.
В Генпрокуратуре обратили внимание на то, что в первом случае человек, управлявший судном, погиб, а во втором — получил тяжелые травмы. Подчеркивается, что среди причин случившихся катастроф называются следующие. Это несоблюдение техники пилотирования, потеря управление в полете, столкновение с землей.
«При этом некоторые полеты производились на самодельных летательных аппаратах без обязательного к получению разрешения на использование воздушного пространства», — заявили в Генеральной прокуратуре.
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