Генпрокуратура отреагировала на падение мотодельтаплана и параплана под Гомелем

В Генпрокуратуре обратили внимание на то, что в первом случае человек, управлявший судном, погиб, а во втором — получил тяжелые травмы. Подчеркивается, что среди причин случившихся катастроф называются следующие. Это несоблюдение техники пилотирования, потеря управление в полете, столкновение с землей.