Под Феодосией продолжаются перебои с водой

Ситуация в районе нефтебазы в Феодосии, где продолжается ликвидация пожара, остается сложной, но абсолютно контролируемой, заявил глава администрации города Игорь Ткаченко. По состоянию на утро среды из района ЧС в Феодосии, где продолжается пожар на нефтебазе, эвакуированы 1129 человек, сообщил он.