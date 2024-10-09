Под Феодосией продолжаются перебои с водой

«Уважаемые жители пгт. Приморский, сел Береговое и Ближние Камыши! Мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации техногенного характера продолжаются. В системе водоснабжения населенных пунктов снижено давление, возможны перебои, частичное или полное отсутствие воды», — говорится в Telegram-канале предприятия.
Там уточнили, что в среду будет организован подвоз воды. Жителям Ближних Камышей воду подвезут:
В селе Береговое также будет организовано несколько точек подвоза воды:
В село Степное воду подвезут на улицу Прудную, 10, с 18:00 до 19:30;
СТ «Здоровье» 2-ой Садовый проезд, 31, с 19:50 до 21:00.
В поселке городского типа Приморский подвоз воды также будет организован на улицах:
Перебои в системе водоснабжения из-за ЧС на нефтебазе в Феодосии наблюдались м накануне. Жителей и гостей региона попросили с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.
Возгорание на нефтебазе в Феодосии произошло в понедельник рано утром. По предварительной информации, пострадавших нет. Из-за задымления власти города приняли решение эвакуировать жителей домов, расположенных поблизости от нефтебазы. На территории нефтяного терминала введен режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера.
ЧП на данный момент не вызвало превышения загрязняющих веществ в воздухе, мониторинг продолжается, уточнили в межрегиональном управлении Роспотребнадзора.
Ситуация в районе нефтебазы в Феодосии, где продолжается ликвидация пожара, остается сложной, но абсолютно контролируемой, заявил глава администрации города Игорь Ткаченко. По состоянию на утро среды из района ЧС в Феодосии, где продолжается пожар на нефтебазе, эвакуированы 1129 человек, сообщил он.