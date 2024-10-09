Фонд «Защитники Отечества» проведет соревнования по плаванию для ветеранов СВО

«Когда к нам обратился Андрей Арбузов с идеей провести соревнования, мы сразу же его поддержали. Уникальность турнира в том, что его участники являются не профессиональными спортсменами, а любителями. Это прекрасная возможность для них преодолеть себя, пообщаться с боевыми товарищами и получить положительные эмоции», — подчеркнула Ермакова.