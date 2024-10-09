Фонд «Защитники Отечества» проведет соревнования по плаванию для ветеранов СВО

МОСКВА, 8 окт — РАПСИ. Фонд «Защитники Отечества» проведет 21 ноября в Подмосковье межрегиональные соревнования по плаванию для ветеранов спецоперации.
На водных дорожках встретятся около 50 ветеранов из Московской области и пяти соседних регионов. О проведении турнира договорились глава «Академии плавания» Андрей Арбузов и руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Московской области Ольга Ермакова.
«Когда к нам обратился Андрей Арбузов с идеей провести соревнования, мы сразу же его поддержали. Уникальность турнира в том, что его участники являются не профессиональными спортсменами, а любителями. Это прекрасная возможность для них преодолеть себя, пообщаться с боевыми товарищами и получить положительные эмоции», — подчеркнула Ермакова.
Участникам состязаний в Истре предстоит преодолеть дистанцию в 50 метров. Отдельное внимание организаторы уделили героям с инвалидностью, для которых предусмотрен отдельный заплыв. Арбузов рассказал, что на базе академии уже несколько месяцев тренируются ветераны СВО. Он добавил, что на предстоящие соревнования пригласили пять олимпийских чемпионов, чтобы поддержать спортсменов.