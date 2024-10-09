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В Омске на Левобережье прошёл рейд по пресечению незаконной торговли

В Омске продолжаются рейды по пресечению незаконной торговли.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в этот раз объектом проверки стала площадь около ТК «Маяк».

В частности там выявили торговцев мясом, которые продавали свой товар прямо из багажника автомобиля. А ведь в таких случаях покупатели не получают ни чека, ни договора.

«Иными словами, совершая такую сделку, горожане юридически не защищены», — отметил специалист отдела экономики и потребительского рынка администрации Кировского АО Михаил Нагибнев.

Также он сообщил, что для всех участников торговли есть возможность действовать по закону. На муниципальных рынках Омска для фермеров и садоводов действуют льготные цены. А вот за торговлю в неустановленных местах, положен штраф. Для граждан — от 1 000 до 2 000 рублей, для должностных лиц — от 5 000 до 7 000 рублей, для юрлиц — от 10 000 до 20 000 рублей. При повторном нарушении суммы штрафов возрастают.

торговля