В Омске на Левобережье прошёл рейд по пресечению незаконной торговли

Также он сообщил, что для всех участников торговли есть возможность действовать по закону. На муниципальных рынках Омска для фермеров и садоводов действуют льготные цены. А вот за торговлю в неустановленных местах, положен штраф. Для граждан — от 1 000 до 2 000 рублей, для должностных лиц — от 5 000 до 7 000 рублей, для юрлиц — от 10 000 до 20 000 рублей. При повторном нарушении суммы штрафов возрастают.