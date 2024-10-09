В Глуске годовалая девочка попала в реанимацию, опрокинув на себя кружку с кофе

В Глуске годовалая девочка попала в реанимацию, опрокинув на себя кружку с горячим кофе. Подробности рассказали в Могилевском областном управлении Министерства по чрезвычайным ситуациям, передает БелТА.
Говорится, что информация о случившемся поступила из больницы во вторник, 8 октября, примерно в 22.40. Удалось установить, что девочка 2023 года рождения случайно зацепила и опрокинула кружку с горячим напитком одного из родителей. В сообщении говорится, что у ребенка ожоги 18% тела. Девочка находится в больнице в реанимации.
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