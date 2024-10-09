В Челябинск доставят чудотворную икону Пресвятой Богородицы «Неупиваемая Чаша»

«Во время Всенощного бдения образ, известный своей чудесной помощью от алкоголизма, курения, наркомании встретит митрополит Челябинский и Миасский Алексий. В соборе Рождества Христова чудотворная икона пробудет до вечера воскресенья, 13 октября», — сообщили в местной епархии.