В Челябинск доставят чудотворную икону Пресвятой Богородицы «Неупиваемая Чаша»

Торжественная встреча образа состоится в Христорождественском соборе вечером 12 октября.
«Во время Всенощного бдения образ, известный своей чудесной помощью от алкоголизма, курения, наркомании встретит митрополит Челябинский и Миасский Алексий. В соборе Рождества Христова чудотворная икона пробудет до вечера воскресенья, 13 октября», — сообщили в местной епархии.
Напомним, на Южный Урал икона была доставлена из Введенского Владычнего монастыря Серпухова 28 сентября. В храмах Челябинской епархии икона будет находиться до 26 октября.