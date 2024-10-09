Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинск доставят чудотворную икону Пресвятой Богородицы «Неупиваемая Чаша»

В Челябинск доставят чудотворную икону Пресвятой Богородицы «Неупиваемая Чаша», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Торжественная встреча образа состоится в Христорождественском соборе вечером 12 октября.

«Во время Всенощного бдения образ, известный своей чудесной помощью от алкоголизма, курения, наркомании встретит митрополит Челябинский и Миасский Алексий. В соборе Рождества Христова чудотворная икона пробудет до вечера воскресенья, 13 октября», — сообщили в местной епархии.

Напомним, на Южный Урал икона была доставлена из Введенского Владычнего монастыря Серпухова 28 сентября. В храмах Челябинской епархии икона будет находиться до 26 октября.

религии