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Власти Ростова ответили горожанам, когда начнется отопительный сезон

В Ростове еще не определились с датой начала отопительного сезона.

Источник: Комсомольская правда

Администрация Ростова еще не определились с датой начала отопительного сезона в городе. Таким образом власти отреагировали на просьбу дончанки начать подачу теплоносителя в дома.

— Конкретная дата начала отопительного периода 2024−2025 гг. в городе Ростове-на-Дону еще не определена, — отмечается в ответе администрации города.

При этом власти разъяснили ростовчанам, что отопительный период стартует не позднее, когда в течение пяти дней будет держаться среднесуточная температура ниже восьми градусов.

Отметим, что администрация города может и раньше наступления погодных условий запустить начать отопительный сезон. Так, в 2023 году его начали 11 сентября. Предшествовал этому опрос горожан по дате его начала.