Власти Ростова ответили горожанам, когда начнется отопительный сезон

Администрация Ростова еще не определились с датой начала отопительного сезона в городе. Таким образом власти отреагировали на просьбу дончанки начать подачу теплоносителя в дома.
— Конкретная дата начала отопительного периода 2024−2025 гг. в городе Ростове-на-Дону еще не определена, — отмечается в ответе администрации города.
При этом власти разъяснили ростовчанам, что отопительный период стартует не позднее, когда в течение пяти дней будет держаться среднесуточная температура ниже восьми градусов.
Отметим, что администрация города может и раньше наступления погодных условий запустить начать отопительный сезон. Так, в 2023 году его начали 11 сентября. Предшествовал этому опрос горожан по дате его начала.