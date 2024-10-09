Омичам запретили парковаться на одной из улиц Нефтяников

На проспекте Культуры в районе дома № 2 при следовании в направлении проспекта Мира будут введены дополнительные запреты на парковку. Остановка и стоянка транспорта будут запрещены с 08:00 до 20:00, сообщают в омском департаменте транспорта.
На участке будут расположены знаки 3.37 «Остановка запрещена» и таблички 8.24 «Работает эвакуатор» и 8.5.4 «Время действия».
«Напомним, что несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, запрещающими остановку транспортных средств, влечёт наложение административного штрафа в размере 1 500 рублей, а при наличии знака 8.24 — помещение транспортного средства на специализированную стоянку», — сообщили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что трое студентов ОмГТУ работают над созданием компьютерной игры «Тайна метро». В основе сюжета — история подростка, который исследует подземные сооружения Омска, чтобы разгадать тайну, не позволяющую покинуть город.