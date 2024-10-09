Игорь Кобзев принял участие в стратегической сессии по пространственному развитию России

Участие в мероприятии принял Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
«Мы рассмотрим вопросы обеспечения сбалансированного развития российских территорий. Эти темы имеют крайне важное значение для достижения национальных целей, которые перед нами поставил глава государства, и которые обозначены в майском указе президента, и для повышения качества жизни в городах и селах», — сказал Михаил Мишустин, открывая стратегическую сессию.
Премьер-министр отметил, что актуализированная Стратегия пространственного развития страны учитывает текущую ситуацию и современные вызовы. На местах необходимо синхронизировать все меры и мероприятия, которые вошли в документ, с отраслевыми стратегиями, национальными проектами, государственными программами и планами строительства инфраструктуры. Как сообщил Михаил Мишустин, утвердить Стратегию пространственного развития России планируется не позднее декабря.
«Раскрытие потенциала регионов имеет ключевое значение для успешного формирования экономики предложения, повышения благосостояния граждан. Действовать нужно сразу по многим направлениям — от улучшения городской среды и социальной сферы до расширения транспортной, промышленной инфраструктуры и своевременной модернизации объектов электрогенерации, сетевого хозяйства, обеспечения надежных линий связи», — подчеркнул председатель Правительства.
Комментируя итоги работы сессии, Губернатор Игорь Кобзев отметил, что принятие Стратегии пространственного развития России поможет в координации действий федеральных и региональных властей для развития субъектов и отдельных населенных пунктов, повышения качества жизни населения, обеспечения экономического роста, особенно в условиях санкций.
«Стратегия пространственного развития — документ, который включает в себя планы по развитию городской, транспортной, инженерной, социальной, энергетической инфраструктуры и многое другое. У каждого региона есть свои нужды в этих направлениях, поэтому в стратегической сессии принимали участие губернаторы. Все вместе мы, высказывая свои предложения и обсуждая их, уверен, доработаем документ. Важно, что в документе предусмотрены опорные территории, перечень которых сейчас формируется на федеральном уровне. В него вошли населенные пункты Иркутской области, в основном — районные центры, которые станут своеобразными локомотивами экономики территорий, стратегия даст им дополнительный импульс к развитию», — подчеркнул Игорь Кобзев.
Напомним, по поручению президента РФ в России сформирован перечень двух тысяч городов для обеспечения разработки, утверждения и реализации программ по их развитию.