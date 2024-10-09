Игорь Кобзев принял участие в стратегической сессии по пространственному развитию России

«Стратегия пространственного развития — документ, который включает в себя планы по развитию городской, транспортной, инженерной, социальной, энергетической инфраструктуры и многое другое. У каждого региона есть свои нужды в этих направлениях, поэтому в стратегической сессии принимали участие губернаторы. Все вместе мы, высказывая свои предложения и обсуждая их, уверен, доработаем документ. Важно, что в документе предусмотрены опорные территории, перечень которых сейчас формируется на федеральном уровне. В него вошли населенные пункты Иркутской области, в основном — районные центры, которые станут своеобразными локомотивами экономики территорий, стратегия даст им дополнительный импульс к развитию», — подчеркнул Игорь Кобзев.