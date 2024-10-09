Впервые в регионе пройдет Первенство России по мини-хоккею с мячом

С 10 по 12 октября на малой площадке МФЛА «Сибирь Арена» с 8.00 будет проходить по восемь матчей. Каждая команда дважды выйдет на лёд. «Сибсельмаш» будет ежедневно играть в 9.30 и 17.00. 13 октября состоятся четыре заключительные игры. Наша команда закроет турнир матчем против красноярского «Енисея» в 12.30. В 14.00 состоится официальная церемония закрытия Первенства России и награждение победителей и призёров соревнований.