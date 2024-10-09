Впервые в регионе пройдет Первенство России по мини-хоккею с мячом

«Инвентарь и большинство правил мини-хоккея аналогичны обычному хоккею с мячом. Главное отличие — игры проводятся не на большом льду, а на площадке для хоккея с шайбой. В командах на льду играют по пять полевых игроков и вратарь. Как правило, мини-хоккей является тренировочным видом для юношей и взрослых мастеров “русского хоккея” в межсезонье», — отметил министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов.
Новосибирские команды традиционно претендуют на медали в соревнованиях по мини-хоккею. Осенью прошлого года наша команда 2008−2009 годов рождения под руководством Анатолия Старых и Бориса Целищева выиграла аналогичное Первенство России среди хоккеистов 14−15 лет, которое проходило в Кемерово. В этом году Новосибирскую область будут представлять воспитанники Алексея Непомнящева и Евгения Кузнецова (2009−2010 годы рождения), которые дебютируют в финале Первенства страны.
С 10 по 12 октября на малой площадке МФЛА «Сибирь Арена» с 8.00 будет проходить по восемь матчей. Каждая команда дважды выйдет на лёд. «Сибсельмаш» будет ежедневно играть в 9.30 и 17.00. 13 октября состоятся четыре заключительные игры. Наша команда закроет турнир матчем против красноярского «Енисея» в 12.30. В 14.00 состоится официальная церемония закрытия Первенства России и награждение победителей и призёров соревнований.