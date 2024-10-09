В Новосибирской области появились тротуары благодаря вмешательству прокуратуры

В ходе проверки соблюдения норм безопасности дорожного движения выяснилось, что на улицах Энгельса и Сибиряков-Гвардейцев отсутствовали пешеходные дорожки. Это создавало опасные условия для жителей, включая школьников, которые вынуждены были передвигаться по краю проезжей части, подвергая себя риску.