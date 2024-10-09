Гуманитарная помощь от краевого отделения «Единой России» прибыла в Курск

«Всесторонняя поддержка участников СВО и мирных жителей является ключевым направлением реализации народной программы “Единой России”. Мы на всех уровнях активно взаимодействуем с различными волонтёрскими объединениями в регионе для совместной работы в этом направлении. Хочу отметить значительный вклад депутатов, местных отделений и первичных ячеек партии, которые включились в сбор помощи», — сказал краевой парламентарий, заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» по партийному строительству и проектной работе Всеволод Романов.