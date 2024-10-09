Гуманитарная помощь от краевого отделения «Единой России» прибыла в Курск

Партийцы вместе с неравнодушными жителями собрали 12,5 тонн помощи для жителей Курска и ЛДНР, сообщает пресс-служба партии «Единая Россия».
«Всесторонняя поддержка участников СВО и мирных жителей является ключевым направлением реализации народной программы “Единой России”. Мы на всех уровнях активно взаимодействуем с различными волонтёрскими объединениями в регионе для совместной работы в этом направлении. Хочу отметить значительный вклад депутатов, местных отделений и первичных ячеек партии, которые включились в сбор помощи», — сказал краевой парламентарий, заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» по партийному строительству и проектной работе Всеволод Романов.
Сбор помощи продолжается и очередная фура с гуманитарным грузом от партийного актива края отправиться 27 октября. Помощь можно передать в городскую Думу по адресу: г. Владивосток, ул. Суханова, д. 3-А, до 26 октября включительно.
К погрузке принимаются лодки, тепловизионные прицелы, лопаты, пауэрбанки, газовые плиты и горелки, фонари. Во вторую очередь требуются маскхалаты, нательное белье, сапоги и шапки и многое другое.