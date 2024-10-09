За комментарий о продажных полицейских новосибирец заплатит штраф в 10 тыс

Вопросы вызвал комментарий: «Полиция давно продалась в районе хилокского, там менты никогда ничего не видят ничего не слышат». Эту фразу 10 мая 2023 года И. Николаев написал под публикацией с названием «Дети мигрантов чуть не зарезали русского ребенка на Хилокском жилмассиве».