За комментарий о продажных полицейских новосибирец заплатит штраф в 10 тыс

Ленинский районный суд рассмотрел административное дело по статье КоАП о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. Новосибирец оставил в telegram-канале «АСТ-54» комментарий о продажных полицейских. Его признали виновным.
Подробности рассказали в пресс-службе суда.
Вопросы вызвал комментарий: «Полиция давно продалась в районе хилокского, там менты никогда ничего не видят ничего не слышат». Эту фразу 10 мая 2023 года И. Николаев написал под публикацией с названием «Дети мигрантов чуть не зарезали русского ребенка на Хилокском жилмассиве».
Сообщается, что в зале суда мужчина частично признал вину — сказал, впечатлился информацией, возбуждать вражду или ненависть не хотел.
«В содеянном раскаивается, комментарий удалил; доказательствами, подтверждающими достоверность, размещенной информации, не располагает», — говорится в сообщении пресс-службы суда.
В итоге, Николаева признали виновными и назначили штраф — 10 тысяч рублей.