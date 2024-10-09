Королева с кровавым шлейфом: самые дикие теории заговора о связи Бейонсе с Diddy

После шокирующих обвинений в адрес рэпера Diddy возмущенные люди стали вымещать свой гнев на музыкантах, которые дружили с ним. Так, Бейонсе и JAY-Z из самой влиятельной пары музиндустрии быстро превратились в пособников преступника и героев множества теорий заговора. По какой-то странной причине в центре домыслов оказалась именно поп-дива, хотя ее муж был гораздо ближе к Дидди. Специально для всех неравнодушных к этой теме мы собрали самые дикие конспирологические теории о Бейонсе, так что самое время читать, ужасаться и гадать, что из этого может быть правдой.
Дидди, Пи Дидди или Паф Дэдди — основатель лейбла Bad Boy Records, один из самых влиятельных хип-хоп-продюсеров в музиндустрии и по совместительству весьма успешный рэпер, чей пик популярности пришелся на нулевые. Он открыл миру легендарного The Notorious B.I.G., работал с Мэри Джей Бладж, Мэрайей Кэри, Ашером и многими другими ныне известнейшими и уважаемыми артистами.
Идеальной репутацию музыканта всегда было трудно назвать: его то арестовывали за незаконное хранение оружия, то бывший коллега по Bad Boy Records Кирк Берроуз подавал на Дидди в суд из-за угроз, то артист оказывался обвиняемым по делу о нападении на футбольного тренера своего сына. Сейчас же рэпер рискует отправиться в тюрьму на очень долгий срок.
В конце 2023 года бывшая возлюбленная Дидди, певица Кэсси обвинила его в сексуальном насилии, избиениях, а также рассказала о его угрозах взорвать авто Кида Кади. В итоге артистка по неизвестной причине забрала свой иск, но он послужил толчком к появлению новых обвинений в адрес музыканта.
Сейчас против Дидди выступают более 100 человек. Речь идет о сексуальном насилии, принуждении к употреблению запрещенных веществ, торговле людьми, рэкете, поджогах и других, к сожалению, не менее ужасных вещах.
Ну вот, теперь вы в курсе произошедшего и, вероятно, не очень рады этому. Зато точно будете понимать масштаб бедствия, когда начнете читать теории заговора о приближенной к Дидди Бейонсе.
Да, вам не кажется — здесь действительно написано «Майкла Джексона». Пользователи TikTok связывают смерть поп-короля с Бейонсе из-за трека рэпера J. Cole «She Knows» (2013). Звучит довольно безумно, но некоторые предполагают, что легендарный артист все еще жив. Просто его таким образом «убрали» со сцены, расчистив дорогу для восхождения Бейонсе. Получился этакий микс из теории о том, что Джексон инсценировал свою смерть, устав от внимания всего мира, и домысла о якобы сговоре Дидди, JAY-Z и Бейонсе об устранении конкурентов последней.
При чем тут трек Джей Коула? Начнем с названия She Knows, которое, по мнению некоторых конспирологов, отсылает к девичьей фамилии Бейонсе Knowles. Думаете, притянуто за уши? Поверьте, дальше будет еще страннее.
В треке Коул вспоминает умерших коллег по сцене, в числе которых трагически погибшая в 2001 году R&B-звезда 90-х Алия, разбившаяся в ДТП в 2002-м хип-хоп-артистка Left Eye и король поп-музыки Майкл Джексон, скончавшийся в 2009 году из-за передозировки лекарств. Довольно разномастная подборка, не так ли? Однако у всех этих музыкантов есть нечто общее: они умерли не своей смертью и каждый — 25-го числа. Вполне вероятно, что это просто совпадения, но не для любителей теорий заговора. Для них уже все сложилось в цельную картину.
Kevin Winter/Getty Images.
Алия, известная в те времена как принцесса R&B, была одной из главных конкуренток для только начинавшей сольную карьеру Бейонсе. Ее гибель в 2001 году в авиакатастрофе, с одной стороны, была большой трагедией, а с другой, как бы это ужасно ни звучало, — большой удачей для будущей супруги JAY-Z. Из-за этого, а также из-за фотографий, на которых рэпер не очень по-дружески обнимал Алию, выросла теория о подстроенном убийстве певицы. По мнению конспирологов, Дидди помог JAY-Z «убрать» артистку-конкурентку Бейонсе и по совместительству его бывшую даму сердца. Некоторые также думают, что будущая поп-дива сама хотела этого, поскольку сильно ревновала своего мужчину.
Звучит крайне сомнительно, но гибель молодой певицы действительно вызывает множество вопросов. Самолет упал и загорелся практически сразу после взлета, а пилот, как выяснилось, был без лицензии на управление транспортным средством, зато с коктейлем из алкоголя и запрещенных веществ в крови.
Как боявшаяся летать Алия села в такой самолет? Ответ на этот вопрос появился в 2021 году. Журналистка Кэти Яндоли, автор книги Baby Girl: Better Known as Aaliyah, выяснила, что сначала артистка отказалась лететь, но кто-то из членов команды дал ей снотворное. После этого бессознательную Алию перенесли из машины на борт. Согласитесь, как-то странно проворачивать такое с большой звездой без ее согласия. Но все сопровождающие артистки погибли вместе с ней, так что прояснить этот момент некому.
Что касается другой очень успешной в конце 90-х артистки Left Eye или Лизы Лопес, то она некоторое время встречалась с Дидди. А в 2002 году погибла в автокатастрофе: певица пыталась избежать столкновения с другим авто и резко свернула на обочину. В результате удара о деревья и переворотов машины Лопес получила несовместимые с жизнью травмы головы и шеи.
Казалось бы, связывать небольшой роман с Дидди и гибель певицы в ДТП спустя несколько лет как-то совсем странно. Однако вспоминаем, что главным аргументом для этой теории вообще служит трек Джей Коула 11-летней давности, и перестаем задумываться о таких мелочах. И да, Лопес, по мнению конспирологов, тоже была «убита» как конкурентка Бейонсе.
Бывший редактор журнала Star Лиз Крокин в начале 2024 года рассказала жуткую историю о предполагаемой бывшей любовнице JAY-Z Кэти Уайт. По словам сотрудницы медиа, в 2011 году у нее получилось найти фото девушки, тусующейся с Джеем и Дидди, а после — созвониться с ней и договориться о возможном интервью. В течение нескольких дней Крокин безуспешно пыталась связаться с Уайт. В итоге ей удалось дозвониться до одной из ее коллег, которая сообщила ей о внезапной смерти Кэти. Официально девушка скончалась из-за разрыва аневризмы.
Но согласно разошедшейся конспирологической теории Уайт на тот свет сопроводили Дидди и JAY-Z ради сохранения брака последнего с Бейонсе. Певица тогда ждала первенца, и новости о любовнице мужа, к тому же якобы тоже беременной, ей были ни к чему. Некоторые поклонники теорий заговора также предполагали, что артистка узнала о сопернице и потребовала от нее избавиться.
Однако слухи о причастности Джей-Зи к смерти Уайт опровергла приятельница покойной, актриса Клаудия Джордан. По словам артистки, Кэти никогда не говорила ей ничего о своем якобы романе с рэпером и тем более не была беременна от него. И вообще, девушка тогда находилась в отношениях с мужчиной, который совершенно точно не являлся мужем Бейонсе.
Джордан также возмутилась обилием слухов, которые множатся уже на протяжении 13 лет, и заявила, что ей ужасно надоели люди, спекулирующие на этой истории. Тем не менее сторонников этой теории после комментария актрисы не убавилось.
Frederick M. Brown/Getty Images.
Отдельно обсуждается тот факт, что Бейонсе — рекордсмен «Грэмми». У нее аж 32 статуэтки и 88 номинаций. В сети подозревают, что это явно не просто так, как и постоянные благодарности других артистов певице. Отказ Адель от своей статуэтки в пользу Бейонсе теперь рассматривается не как милый жест, а как желание британской певицы сохранить себе жизнь.
Конспирологам так понравилась эта теория, что они даже отвратительную выходку Канье Уэста на MTV Video Music Awards 2009 года превратили в «спасение» Тейлор Свифт от гнева миссис Картер. Якобы Йе заявил о том, что молодая певица не заслуживает эту награду, в отличие от Бейонсе, чтобы поп-дива не решила с ней расправиться вместе с JAY-Z и Дидди. Интересно, что по этому поводу сказала бы Тейлор Свифт, пережившая из-за конфликта с Канье жуткую травлю в интернете.
Если вы как-то упустили такой громкий поп-культурный феномен, как вражду Йе и Тейлор, то у вас всегда есть возможность наверстать упущенное, послушав трек Уэста Famous (2016) и альбом Свифт Reputation (2017). Сделать это можно в HiFi-стриминге Звук.
Приготовьтесь к неожиданному повороту после теорий о том, что Бейонсе не только знала, но и поощряла расправы над другими артистами и бывшими дамами сердца мужа. Согласно одному из мнений, высказанных работавшей с JAY-Z певицей Джагуар Райт, также известной как Жаклин Райт-Джонсон, Бейонсе на самом деле в опасности. Якобы супруг поп-дивы накачивает ее запрещенными веществами, а также жестко контролирует ее поведение.
Эту теорию также поддерживает бывший телохранитель певицы, говоривший о зависимости Бейонсе и заявлявший о том, что ее брак с Джеем — деловое соглашение. Ни о какой любви там речь вообще не идет, лишь видимость идеальной голливудской пары.
Johnny Nunez/Getty Images.
Примечательно, что слова Райт получили широкое распространение в СМИ, однако JAY-Z и Бейонсе не только оставили их без комментариев, но и не подали на нее в суд за клевету. При этом артистка заявляла о своей готовности к разбирательствам. Получается, еще одна странная ситуация, не играющая на руку семейству Картер (настоящая фамилия Бейонсе и Джей-Зи).
Сейчас музыканты делают вид, что ничего не произошло. Бейонсе улыбается в свежем рекламном кампейне Levi’s, будто не замечая миллионы отписок от ее аккаунтов в соцсетях. Джей-Зи молчит, но, по слухам, консультируется с юристами.
Остается только догадываться и наблюдать за дальнейшими действиями Картеров. Возможно, мы увидим мощнейшую антикризисную кампанию, способную отмыть репутацию супругов, много лет друживших с возможным насильником и убийцей. А, возможно, видеопокаяние, в котором Бейонсе и JAY-Z расскажут, как случайно однажды зашли не в ту дверь.
Можно ли отделять личность музыканта, оказавшегося не самым лучшим человеком, от его творчества — вопрос дискуссионный. Одни продолжают любить и слушать треки Дидди даже после предъявленных ему обвинений, другие же только из-за слухов вычеркнули Бейонсе из своих плейлистов. Мы считаем, что каждый должен принять это решение сам. Благо выбор того, что можно послушать, сейчас исчисляется миллионами треков. Откройте для себя огромную библиотеку HiFi-стриминга Звук, слушайте любимые хиты либо открывайте новых для себя артистов.
Заберите подписку на платформу по специальному предложению и позвольте ей узнать вас получше. Ведь именно с этого начинается дружба. А с нажатия на кнопку ниже начинается выгода, ведь после этого вы получите…