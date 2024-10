Королева с кровавым шлейфом: самые дикие теории заговора о связи Бейонсе с Diddy

Как боявшаяся летать Алия села в такой самолет? Ответ на этот вопрос появился в 2021 году. Журналистка Кэти Яндоли, автор книги Baby Girl: Better Known as Aaliyah, выяснила, что сначала артистка отказалась лететь, но кто-то из членов команды дал ей снотворное. После этого бессознательную Алию перенесли из машины на борт. Согласитесь, как-то странно проворачивать такое с большой звездой без ее согласия. Но все сопровождающие артистки погибли вместе с ней, так что прояснить этот момент некому.