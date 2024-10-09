Королева с кровавым шлейфом: самые дикие теории заговора о связи Бейонсе с Diddy

Алия, известная в те времена как принцесса R&B, была одной из главных конкуренток для только начинавшей сольную карьеру Бейонсе. Ее гибель в 2001 году в авиакатастрофе, с одной стороны, была большой трагедией, а с другой, как бы это ужасно ни звучало, — большой удачей для будущей супруги JAY-Z. Из-за этого, а также из-за фотографий, на которых рэпер не очень по-дружески обнимал Алию, выросла теория о подстроенном убийстве певицы. По мнению конспирологов, Дидди помог JAY-Z «убрать» артистку-конкурентку Бейонсе и по совместительству его бывшую даму сердца. Некоторые также думают, что будущая поп-дива сама хотела этого, поскольку сильно ревновала своего мужчину.