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Альбом MF Doom «Mm..Food» будет переиздан в честь 20-летия

Классический пятый лонгплей покойного рэпера MF Doom «Mm..Food» (2004) будет перевыпущен в честь своего 20-летия. Релиз состоится 15 ноября.

Источник: Звук

Классический пятый лонгплей покойного рэпера MF Doom «Mm..Food» (2004) будет перевыпущен в честь своего 20-летия. Релиз состоится 15 ноября.

Кроме оригинальных композиций в альбом войдут редкие ремиксы от продюсеров Madlib и Jake One и музыканта Ant из хип-хоп-группы Atmosphere, сообщает Pitchfork. Кроме того, в релизе окажутся ранее не издававшиеся интервью MF Doom.

Бонусом к альбому идут иллюстрированный винил с первой версией песни Cookies и ремиксом на нее от Just Blaze, а также пластинка с треком Hoe Cakes в оригинальном оформлении. В бокс-сет также включены фигурка исполнителя и набор тарелок для хлопьев.

Ремикс Madlib на композицию One Beer уже увидел свет.

MF Doom скончался в 2020 году от ангионевротического отека. На счету загадочной звезды в маске шесть студийников, множество EP и совместных альбомов.

Ранее песня артиста Trap Door (2008) с Джеком Уаном прозвучала в трейлере нового игрового режима Fortnite.