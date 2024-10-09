Альбом MF Doom «Mm..Food» будет переиздан в честь 20-летия

Бонусом к альбому идут иллюстрированный винил с первой версией песни Cookies и ремиксом на нее от Just Blaze, а также пластинка с треком Hoe Cakes в оригинальном оформлении. В бокс-сет также включены фигурка исполнителя и набор тарелок для хлопьев.