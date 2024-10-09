Депутат ЗС проверил ход дорожных ремонтов в Шелеховском районе

Депутат Законодательного собрания Иркутской области Фёдор Саломатов проверил ход строительства и ремонта социальных объектов в Шелеховском и Слюдянском районах. Например, в этом году должна завершиться капитальная реконструкция улицы Комсомольская в Большом Луге. Ранее её постоянно подтапливало грунтовыми водами. Парламентарий подчеркнул, что это главная транспортная артерия посёлка, где сосредоточено большое число соцобъектов.
«Подрядчик успел провести большой объём работ: выемку грунта, отсыпку всей площади крупной фракцией и уплотнение, — говорит Фёдор Саломатов. — В настоящее время начались подготовительные работы по укладке асфальта. Вдоль проезжей части будут установлены тротуары. Эта же подрядная организация ведёт работы у ФОКа в Большом Луге. Там оборудовали подъездные пути, тротуары и парковку».
Как сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Иркутской области, ещё одним ключевым объектом дорожных работ для Шелеховского района являются улицы Мира и Юбилейная в посёлке Введенщина. По этой дороге школьный автобус возит детей в школу номер 11, а родители отвозят ребят в детский сад. На реконструкцию их регионального бюджета выделили 77 миллионов рублей.