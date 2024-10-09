Депутат ЗС проверил ход дорожных ремонтов в Шелеховском районе

Как сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Иркутской области, ещё одним ключевым объектом дорожных работ для Шелеховского района являются улицы Мира и Юбилейная в посёлке Введенщина. По этой дороге школьный автобус возит детей в школу номер 11, а родители отвозят ребят в детский сад. На реконструкцию их регионального бюджета выделили 77 миллионов рублей.