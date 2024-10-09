Впервые в истории Приморского карьера добыто 600 тонн янтаря

«В этом году мы задали высокую планку — достичь небывалый для Приморского карьера объем добычи в 600 тонн. Несмотря на дополнительные усилия, связанные со сложным строением голубой земли в зоне ледникового размыва, с планом мы справились. Для этого пришлось выполнить дополнительные бурения и переработать больший объем горных пород. Качественная подготовка к сезону и оптимизация производственных процессов позволили удержать высокий темп работы на протяжении всего сезона. В этом году добыча стартовала 1 марта, а рубеж в 600 тонн мы перешагнули к концу рабочей смены 8 октября — на месяц раньше запланированного срока», — прокомментировал генеральный директор Калининградского янтарного комбината Михаил Зацепин.