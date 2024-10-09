Новые правила работы для экскурсоводов в Беларуси: что изменилось

В июле 2023 года были утверждены профессиональные и этические требования к экскурсоводам и гидам-переводчикам в Беларуси. В частности, во время экскурсий у них при себе обязательно должны быть соответствующий бейдж и перечень тем экскурсий, по которым этот специалист прошел профаттестацию.