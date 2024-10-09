Новые правила работы для экскурсоводов в Беларуси: что изменилось

Ранее в Минэкономики прошла рабочая встреча, по итогам которой были даны разъяснения относительно экскурсионного обслуживания в Беларуси с 1 октября (с этой даты начали действовать новые списки для ИП и самозанятых).
Гиды и экскурсоводы, которые ранее могли быть самозанятыми, теперь имеют право работать как индивидуальные предприниматели, а также находиться в штате туркомпаний.
«Экскурсовод, имеющий аттестацию и не являющийся индивидуальным предпринимателем, не может брать деньги с физического лица — это незаконная предпринимательская деятельность».
В Национальном агентстве по туризму в свою очередь сообщили, что с 1 октября за физлицами, прошедшими аттестацию, сохраняется возможность оказания экскурсионного обслуживания на основании гражданско-правовых договоров «при условии соответствия данных договоров требованиям законодательства».
«Помимо этого, физические лица также вправе оказывать экскурсионное обслуживание в качестве служащих в организациях, занятых в туризме, на основании трудового договора (контракта), а также в качестве индивидуального предпринимателя после прохождения процедуры государственной регистрации в установленном порядке», — добавили в агентстве.
За нарушение данного требования законодательства предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 20 до 50 базовых величин для физлица, до 200 базовых — для ИП, до 500 БВ — для юрлиц.
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Требования к экскурсоводам.
В июле 2023 года были утверждены профессиональные и этические требования к экскурсоводам и гидам-переводчикам в Беларуси. В частности, во время экскурсий у них при себе обязательно должны быть соответствующий бейдж и перечень тем экскурсий, по которым этот специалист прошел профаттестацию.
В числе требований — проявлять уважение к госсимволам Беларуси, истории развития белорусской государственности, культурным и духовным традициям страны, а также сохранению ее историко-культурного наследия.
При проведении экскурсий они также не должны допускать субъективных некорректных оценок и высказываний о Беларуси и других государствах.